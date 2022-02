El Consejo Nacional Electoral, CNE, inició una investigación administrativa a la representante Katherine Miranda para establecer sí violó las normas establecidas dentro de la propaganda electoral con varias vallas en las que usa el término

“Abudineen”.

Las vallas están en importantes avenidas de Bogotá y con ella la aspirante al congreso por la Alianza Verde argumenta que quiere enviar el mensaje de que los recursos públicos no se pierdan. Para Karen Abudinen, exministra de las TIC, por su parte, la expresión afecta su buen nombre.



Según Blu Radio, la decisión de investigar a la candidata por posible violación a la publicidad electoral se dio tras una votación de los magistrados de la CNE, en donde de los ocho miembros de este órgano determinaron que no se debía archivar la ponencia de Luis Guillermo Pérez, en la que señalaba que no había motivos para la investigación.



El caso será estudiado por José Polanía, quien determinará si ordena o no medidas cautelares, que podrían determinar el desmonte de las vallas de publicidad política de la representante Miranda.



Este 15 de febrero se vivió un capitulo de la disputa política entre la candidata al Congreso y la exministra TIC. El magistrado Héctor Alarcón de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia las llamara a conciliar, ellas se negaron a hacerlo.



La exministra Abudinen asegura que el término usado por la representante y otros políticos pone su buen nombre y honra en duda ante los colombianos. "Que no nos abudineen el país", es la expresión que ella considera que la afecta de manera directa. En su defensa, elevó una petición ante la Sala de Instrucción para detener lo que ella considera una afrenta.



Por su parte, Katherine Miranda argumenta que la expresión corresponde a una forma de “sanción social’' porque el tema quedó en el olvido y debe haber responsabilidades políticas porque no puede pasar por alto este escándalo. "Yo no he dicho que la ministra se robó la plata, pero el ministerio debe responder”, dice ella.



Por ahora, las vallas siguen instaladas en puntos visibles de la capital.



Mientras tanto, la aspirante al Congreso reivindica la calidad de sus vallas como mensaje publicitario. En su cuenta de Twitter ha difundido mensajes en los que muestra su satisfacción por el eco que éstas han producido.



La oficina de Miranda informó, en la mañana, de este viernes que está a la espera de la notificación del CNE para determinar los pasos a seguir.





POLÍTICA