La representante Katherine Miranda mostró su rechazo en contra de los trinos de María Antonia Pardo 'Nany Pardo', quien es la jefe de prensa del Ministerio del Interior.



En estos mensajes, Pardo enfatiza que "estar en la bancada de Gobierno implica que se apoyarán los proyectos del Gobierno".



"Si deseas votar en contra tu lugar es la oposición. Si quieres votar a veces SÍ y a veces NO, declárate independiente. Lo que no puedes es votar como oposición y pretender ser bancada de Gobierno", agregó Pardo en el marco de la polémica que se vivió entre el Gobierno y un sector de la Alianza verde este lunes .

Estar en la bancada de Gobierno implica que apoyarás los proyectos del Gobierno. Si deseas votar en contra tu lugar es la oposición. Si quieres votar a veces SÍ y a veces NO, declárate independiente. Lo que no puedes es votar como oposición y pretender ser bancada de Gobierno. — María Antonia Pardo (@NanyPardo) December 20, 2022

Miranda, quien rechazó este pensamiento, le contestó a Pardo que "si esto es lo que quieren, conmigo se equivocaron. ¡INCREÍBLE!".



​La congresista enfatizó que el presidente Gustavo Petro siempre ha defendido la crítica: "Él dice que siempre permite no cometer errores o los disminuye. Es lo que permite avanzar, si tienes un pensamiento unánime estás muerto".



Mientras tanto, el Presidente dice:



La crítica siempre permite no cometer errores o los disminuye. Es lo que permite avanzar, si tienes un pensamiento unánime estás muerto. — Katherine Miranda (@MirandaBogota) December 22, 2022

No pasó mucho tiempo para que María Antonia Pardo le respondiera a la representante. Le dijo que su opinión era personal y respetuosa.



"A mí me parece necesaria la crítica, y muy útil. Jamás pretendería que la gente se callara. Lo único que dije es que si a veces se quiere votar SÍ y a veces NO (junto a la oposición) mejor ser independientes", explicó Pardo.

Es una opinión personal, querida congresista. Y respetuosa, además. A mí me parece necesaria la crítica, y muy útil. Jamás pretendería que la gente se callara. Lo único que dije es que si a veces se quiere votar SÍ y a veces NO (junto a la oposición) mejor ser independientes. — María Antonia Pardo (@NanyPardo) December 22, 2022

Frente a su respuesta, la congresista siguió defendiendo sus banderas. Enfatizó que el presidente necesita personas capaces que le sigan cuando se equivoca.



Créeme que lo que el presidente necesita no es unanimidad ni anatolios, sino personas que sean capaces de decirle que se equivoca cuando lo hace.



Votar si a todo sin cuestionar o proponer no es demócrata, es autoritario, es eliminar de tajo la constitución. — Katherine Miranda (@MirandaBogota) December 22, 2022

"Créeme que lo que el presidente necesita no es unanimidad ni anatolios, sino personas que sean capaces de decirle que se equivoca cuando lo hace. Votar si a todo sin cuestionar o proponer no es demócrata, es autoritario, es eliminar de tajo la constitución", sentenció Miranda.



