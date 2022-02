Usuarios en redes sociales han acusado de plagio a la representante a la Cámara Katherine Miranda. Esto debido a un video de su campaña al Congreso, en el cual se refiere a “la hipocresía de la política colombiana”.



En la pieza gráfica la candidata dice: “llevó más de 15 años luchando en contra de la corrupción, el clientelismo y la hiporexia de quienes se escandalizan porque queremos legalizar la marihuana, pero se emborrachan delante de sus hijos”.



A su vez, finaliza el video con una frase contundente: "Vivimos en un país de doble moral, por eso necesitamos cambiar la historia y sin miedo, enfrentar la corrupción”.



Al publicarlo, Miranda escribió en su cuenta de Twitter: "Yo sé que muchos odiarán este video porque les decimos la verdad en la cara. Conozcan la hipocresía de la política colombiana".



Yo sé que muchos odiarán este video porque les decimos la verdad en la cara 🤨



Conozcan la hipocresía de la política colombiana. pic.twitter.com/yk6cPXAhFh — KATHERINE MIRANDA 🌻 101 (@MirandaBogota) February 7, 2022

Y aunque muchos han asegurado que el video tiene un mensaje "poderoso", varios internautas se percataron de que tiene una gran similitud con un metraje que fue publicado en 2006 en 'El salón erótico de Barcelona'.



La congresista del partido Alianza Verde aceptó que sí se usó el mismo concepto del video que referencian los usuarios, pero indicó que el guion es distinto y que lo importante es el mensaje que quiete transmitir.



“Usamos el mismo recurso. Es el mismo concepto y lo dijimos muy claro desde el comienzo. Pero lo que buscamos es que se evidencie la hipocresía de Colombia. Simplemente lo importante no es el uso del concepto, sino cómo se está denunciando a la política colombiana”, indicó en entrevista con 'RCN Radio'.



Para ella, “se debería mirar el contenido y no la forma. Sin embargo, no son los mismos textos y creo que la gente debería preocuparse sobre todo por lo que está pasando con la política en Colombia”.



