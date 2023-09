La exministra de las Tecnologías del gobierno del expresidente Iván Duque, Karen Abudinen, se solidarizó con la representante de la Alianza Verde Katherine Miranda, quien en los últimos días, como denunció, fue víctima de ataques en redes sociales tras la creación de la subcomisión de la reforma de la salud.



(Puede leer: 'Borrar comentarios en redes sociales no va a eliminar la violencia digital')

Miranda señaló que recibió insultos, violencia digital y hasta amenazas. Por lo anterior, la Fiscalía abrió una investigación y esta quedó a cargo del grupo de amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos del ente acusador.

Desde algunos sectores políticos se solidarizaron con la representante y también con Julia Miranda, otra representante que también fue centro de ataques.

Julia Miranda, Carolina Arbeláez y Katherine Miranda fueron víctimas de insultos. Foto: Cortesía

Abudinen se sumó a ese grupo y en sus redes sociales publicó: "Apreciada

@MirandaBogota duele por lo que estas pasando porque las redes y las bodegas suelen ser crueles".



Luego aseguró que la situación que está atravesando la congresista 'verde' le recuerda a cuando ella fue centro también de insultos cuando estalló el escándalo de Centros Poblados.



"Me recuerda de como tu y tus compinches acabaron con mi honra solo para elegirse", aseguró.



Karen Abudinen estuvo 15 meses en el Ministerio de las TIC. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Y es que Miranda fue una de las congresistas que más criticó a la exministra por la pérdida de los 70.000 millones de pesos del caso. En sus redes sociales era muy común ver sus críticas usando el término 'abudinear' que utilizaba como sinónimo de robo.



En campaña para las elecciones legislativas del año pasado, Miranda utilizó unas vallas que decían: "Que no nos abudineen el país".

Facebook Twitter Linkedin

Esta fue una de las vallas que usó Katherine Miranda. Foto: Archivo particular

La situación llegó hasta los estrados judiciales. En diciembre de 2021, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa a Miranda Peña y al excongresista y ahora embajador en Nicaragua, León Freddy Muñoz Lopera.



Abudinen los denunció por la presunta comisión de los delitos de injuria, calumnia y fraude procesal, entre otras, porque Miranda usó su apellido en un trino que decía: #LaPalabraDelAñoEs ABUDINEAR.



En febrero del año pasado hubo una audiencia de conciliación entre Karen Abudinen y Katherine Miranda, pero esta fracasó. "He decidido con mi abogado

@migueldelrioabg NO CONCILIAR. No lo haré por dignidad, por respeto a los ciudadanos y sus impuestos. Pelearemos hasta que aparezcan los 70.000 millones y estén en la cárcel los corruptos", escribió en ese entonces.

Más de un año después, la disputa continúa y ahora es Abudinen quien recordó el episodio. El 9 de setiembre agregó: "Desde el presidente, Bolivar y los bots rusos hicieron team para salvarle la honra al verdadero criminal. Y mi partido me dejo sola a merced y disfrutaron del espectáculo. Me abudiniaron mi vida".



REDACCIÓN POLÍTICA