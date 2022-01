Una polémica encendió la redes sociales a partir de un vídeo en el que el precandidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, usó la palabra "abudinear" en uno de los eventos que realizó durante su gira en España.



Durante su gira internacional, Petro se ha reunido con personalidades de izquierda, empresarios y miembros del gobierno de España como el presidente Pedro Sánchez, la alcaldesa mayor Ada Colau, entre otros.



“Hablan de conectividad y lo único que puede mostrar este Gobierno es que se ‘abudinearon’, después les traduzco esa palabra, los recursos para que el campesinado tenga internet”, dijo el precandidato presidencial.



A lo cual, la exministra de las TIC respondió: “En España usted me difamó Gustavo Petro. CALUMNIADOR. Usted y su banda asesinó, secuestró, extorsionó, boleteó. Eso está demostrado. Nadie puede decir que me robé un centavo, por el contrario, evité que delincuentes como usted lo hicieran”, publicó Abudinen a través de su cuenta de Twitter.

En España usted me difamó @petrogustavo. CALUMNIADOR!!!.

Usted y su banda asesinó, secuestró, extorsionó, boleteó. Eso está demostrado!!!. Nadie puede decir que me robé un centavo, por el contrario, evité que delincuentes como usted lo hicieran. — Karen Abudinen (@karenabudi) January 11, 2022

La exministra de las TICs, Karen Abudinen, ha estado en el ojo del huracán en últimos meses por la presunta pérdida de $70.000 millones de anticipo en un contrato a cargo del Ministerio que lideraba. El acuerdo era con la Unión Temporal Centros Poblados para llevar internet a 15 departamentos en las zonas rurales más alejadas.



Su nombre no demoró en en convertirse en tendencia a través de redes sociales, en las cuales los internautas empezaron a utilizar la palabra "abudinar" y "abudinear" como sinónimo de "robar".



La pelea continuó, pues Petro le respondió que los políticos no aguantan que se denuncie la corrupción: “cuando esta virulencia verbal aparece contra mí, ya saben ustedes la causa: los políticos no aguantan que se denuncie la corrupción Te respondo Karen Abudinen: Los cargos públicos no son para los corruptos. El puesto de un corrupto en mi gobierno, será la cárcel”.

