Karen Abudinen se sostiene en que senador Armando Benedetti sí la llamó

Este miércoles, 3 de noviembre, Karen Abudinen, exministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), declaró ante la Corte Suprema de Justicia en el marco de la investigación que se adelanta por el escándalo del contrato con la Unión Temporal Centros Poblados.



Tras su declaración a la Corte, la polémica se ha centrado en la discusión entre la exministra y el senador Armando Benedetti. Esto, luego de que la exfuncionaria afirmara que no sintió presión de su parte para ceder el contrato adjudicado a Centros Poblados.

Cuando estalló el escándalo el pasado mes de septiembre, Abudinen afirmó que recibió llamadas de congresistas para hablar sobre el contrato.



En ese momento, la exministra dijo que una de las llamadas vino del senador Armando Benedetti.



“Senador, le refresco la memoria. Usted sí me llamo, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: 'caducar el contrato'. Yo no negocio ni cedo ante corruptos”, respondió Abudinen a un tuit en el que Benedetti criticaba su actuación frente a dicho contrato.



Senador: Le refresco la memoria. Usted si me llamo, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: Caducar el contrato. YO NO NEGOCIO, NI CEDO ANTE CORRUPTOS. — Karen Abudinen (@karenabudi) September 27, 2021

Pero la polémica surgió nuevamente este miércoles luego de que se conociera que, en medio de su declaración, la exfuncionaria afirmó que no recibió presión para intentar favorecer a otras firmas al ceder el contrato.



Tras esto, el senador escribió en su cuenta de Twitter que le alegraba que Abudinen aclarara que no la llamó para favorecer empresas y reiteró que nadie puede decir que recibió coimas en medio del escándalo.



“A todas estas, no hay ni una sola persona que diga que yo recibí una coima o fui cómplice de un delito (...). No me están investigando por un delito sino que buscan para ver de qué me pueden acusar”, escribió.



Me alegra que Karen Abudinen haya aclarado ante la Corte Suprema que yo nunca la llame para favorecer a ninguna empresa en Centros Poblados. Mañana espero que todos los medios que me crucificaron, con el mismo tiempo e ímpetu expliquen que yo no tuve nada que ver con eso. — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 3, 2021

A todas estas, no hay ni una sola persona que diga que yo recibí una coima o fui cómplice de un delito. Y aun así me tienen vuelto mierda. No me están investigando por un delito sino que buscan para ver de qué me pueden acusar. — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 3, 2021

En otro tuit, Benedetti afirmó nuevamente que Abudinen ya había dejado claro que no la llamó.



“Karen Abudinen dice que yo no la llamé para presionar o favorecer a alguna empresa en Centros Poblados. Lo demás son comentarios de mala fe”, escribió.

Karen Abudinen dice que yo no la llamé para presionar o favorecer a alguna empresa en Centros Poblados. Lo demás son comentarios de mala fe. — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 4, 2021

Sin embargo, Abudinen volvió a responderle a Benedetti y reiteró que sí recibió su llamada para hablar sobre el tema.



La exministra afirmó, además, que el senador pretende confundir a la opinión pública con el tema de su comunicación con ella.



Sin embargo, lo que sí aclaró en Twitter y ante la Corte, según ella, es que en dicha comunicación no se sintió presionada para tomar una determinada decisión.



“Sí me llamó y me escribió wps: uno para la habilitación y dos para ver la posibilidad de ceder y no caducar. No sentí presión de su parte. Así lo dije a la Corte en mi declaración ayer como testigo”, aclaró la exfuncionaria en una publicación.

.@AABenedetti pretende confundir a la opinión como lo suele hacer siempre.

1- Si me llamó y me escribio wps una para la habilitación y dos para ver la posibilidad de ceder y no caducar 2- No sentí presión de su parte.

Así lo dije a la Corte en mi declaración ayer como testigo. — Karen Abudinen (@karenabudi) November 4, 2021

