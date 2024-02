‘Petro es uno de los oradores más grandes, pero se quedó encerrado en ideas’: Juvinao

En el foro Panorama Colombia 2024, organizado por EL TIEMPO, la representante Catherine Juvinao fue la voz del Congreso en la visión de hacia dónde va el país en este nuevo año. La representante de la Alianza Verde cuestionó al Gobierno y su voluntad de dialogar.



Como parte de las intervenciones, la representante expresó sus dudas frente a lo dicho por el director ejecutivo de Fededepartamentos, Didier Tavera, que había dicho que le creía al presidente Gustavo Petro cuando este se comprometió en el reciente congreso con los gobernadores a tener una mayor apuesta por la descentralización.



“Estaba igual que usted, arranqué y dije que creo en el gobierno del cambio y vamos con toda y tres meses después me encontré con la reforma política. Como congresista tengo el deber de ser realista”, fue el comentario a la postura de Tavera.

En La Casa Editorial El Tiempo, se lleva a cabo el Gran Foro Panorama Colombia 2024, donde se hace un análisis de los retos, urgencias y oportunidades del 2024. Foto: Sergio Acero/El Tiempo



Luego, fue más allá y expresó críticas hacia la actual administración: “El gobierno no ha podido demostrar que sus hechos corresponden con sus promesas y palabras. Gustavo Petro es uno de los oradores más importantes de la historia de Colombia, estamos de acuerdo con los diagnósticos, pero se quedó encerrado en sus ideas y no ha podido entender cómo poner esas ideas en esa justa proporción para poder materializarlas”.



En ese mismo camino cuestionó al presidente Petro, pues por un lado habla de gran acuerdo nacional, pero por el otro no es capaz de sentarse a dialogar sobre las reformas. “Le hemos enviado cartas y no es posible. Con él no es posible negociar las ideas, está dispuesto negociar ministerios, mermelada, pero no es capaz de debatir con argumentos”, dijo Juvinao.



Bajo esa línea, la representante expresó que ante la imposibilidad del gobierno de organizar un diálogo nacional, deben ser los otros sectores de la sociedad los que se una para llevarlo a cabo.

foro Panorama Colombia 2024 de EL TIEMPO Foto: EL TIEMPO



Asimismo, la representante habló de un supuesto intento de concentración de funciones en el Gobierno. En ese sentido aseveró que el intento del gobierno por incluir a las juntas de acción comunal en la contratación podría estar incluyendo en actos inconstitucionales.



“Creo profundamente en la descentralización y en la Constitución de 1991. En el espíritu de las alianzas público populares, es válido, pero no se puede usar para acabar con la ley 80. Lo que quieren hacer, es inconstitucional. Quién le dijo que él se tiene que meter esas materias y así está estipulado. El decreto del Invir ya tiene varias demandas. Están contratando sin límites de cuantías”, declaró.