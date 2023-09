Una denuncia de la representante Catherine Juvinao contra la fiscal Angélica Monsalve por supuestamente haberla grabado irregularmente y sin su consentimiento, y luego haber filtrado los archivos a blogueros petristas, desataron una nueva tormenta política entre congresistas de la Alianza Verde y el Gobierno nacional.



“Denuncio a la fiscal Monsalve por violar mi intimidad, entrar a mi casa y grabarme sin autorización diciéndome mentiras y constriñendo mis respuestas frente a sus falsas informaciones”, fue el mensaje que publicó la representante en sus redes sociales luego de que apareciera un audio en donde habla de sus aspiraciones políticas para los próximos años y de su retiro, grabación que, tras la difusión del video completo por parte de la fiscal, se comprobó que estaba editado.



De acuerdo con Juvinao, el 14 de julio de este año Monsalve aprovechó un encuentro en donde se iba a hablar sobre una reforma a la ley 600 -con la que se juzgan a los aforados-, para hablar sobre la representante Katherine Miranda, lo que habría generado “una respuesta airada” por parte de representante verde.



Precisamente, el bloguero cercano al Pacto Histórico anunció que publicaría unas conversaciones en la que aparece la representante Juvinao hablando en contra de su compañera de partido.

Denuncio a la fiscal Angelica Monsalve por violar mi intimidad, entrar a mi casa y grabarme sin autorización diciéndome mentiras y constriñendo mis respuestas frente a sus falsas informaciones.



Anuncio las acciones legales correspondientes, con el agravante de su condición de… pic.twitter.com/OK8P1Hzs3C — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) September 21, 2023

“Los primeros sicarios digitales son los seguidores del presidente Petro y del Pacto Histórico”, agregó Juvinao, quien además dijo que las actuaciones de Monsalve solo son un intento de “congraciarse con el Gobierno nacional” y que, de hecho, dicho encuentro ocurrió tres semanas antes de que el presidente presentara la terna para fiscal general. “Lo que yo interpreto es que ella creyó que yo la podía ayudar con el gobierno y se fue con el mensaje contrario”, dijo.



“Ante las falsas acusaciones de Cathy Juvinao, me veo obligada a publicar un video (que no he filtrado, que ella lo tiene y quién sabe a quién se lo habrá enviado) hecho en mi casa en julio 2022 que ella misma, me pide que se lo haga, que aclara sus ataques en mi contra. Deje de victimizarse y de acusar al gobierno o a la rama judicial de sus conductas”, respondió Monsalve, funcionaria a cargo de varios expedientes clave por los que, dice, vive una persecución en su contra y quien, como lo reveló la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, es requerida por la justicia de Venezuela.



Ante las falsas acusaciones de @CathyJuvinao lamentablemente, me veo obligada a publicar un video (que no he filtrado, que ella lo tiene y quien sabe a quien se lo habrá enviado) hecho en mi casa en julio 2022 que ella misma, me pide que se lo haga, que aclara sus ataques en mi… pic.twitter.com/2vSJdGtwyS — Angelica Monsalve Gaviria (@alazamo123) September 21, 2023

La representante Miranda -quien junto con Juvinao pertenece a la colación de Gobierno, pero son críticas de varias posturas del Ejecutivo- también reaccionó en redes sociales y calificó el episodio como una persecución política. Hay que recordar que ambos congresistas venían impulsando una subcomisión para conciliar la reforma de la salud, algo que generó críticas por parte del Gobierno.



“Esto, claramente, es una persecución política frente a los debates y denuncias que hemos hecho en el Congreso”, aseguró Miranda.



El presidente Gustavo Petro se sumó a la discusión en su cuenta de X (antes Twitter). Aseguró que es inaceptable que a un congresista lo graben, sin embargo, cuestionó que se acuse al Gobierno de interceptar personas. “Es una simple calumnia”, señaló el primer mandatario.

Este mensaje que reproduce la representante Juvinao, es un exabrupto.



Me parece reprochable que a un congresista lo graben, a mi me interceptaron mis comunicaciones por lustros, pero decir que mi gobierno hace lo mismo es una simple calumnia.



El gobierno que perseguía… https://t.co/oYlazUwbdr — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 21, 2023

“¿De dónde acá un conflicto entre personas que pertenecen a otras ramas del poder público diferentes al gobierno, es responsabilidad del gobierno?. No podemos responsabilizarnos de la conducta de los integrantes del legislativo ni del judicial”, agregó.



Juvinao volvió a la carga y le recriminó al presidente Petro nuevamente en redes sociales. "Exabrupto es que el medio creado por usted y Gustavo Bolívar, ‘Cuarto de Hora’, se dedique a manipular audios para lesionar con mezquindad la labor de congresistas que estamos trabajando con responsabilidad por Colombia. ¿Usted va a permitir que este sicariato moral persista?", dijo la congresista.

Exabrupto es que el medio creado por usted y Gustavo Bolívar, ‘Cuarto de Hora’, se dedique a manipular audios para lesionar con mezquindad la labor de congresistas que estamos trabajando con responsabilidad por Colombia.



¿Usted va a permitir que este sicariato moral persista? https://t.co/NLvc4EfdtH — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) September 21, 2023

