¿Qué debe hacer si es citado a capacitación de jurados de votación y no asiste?

Desde el pasado viernes, 6 de octubre, comenzaron las jornadas de capacitación de jurados de votación para estas elecciones, las cuales se extenderán hasta el próximo 27 octubre.



Por eso, a varios ciudadanos ya les ha llegado mensajes con la respectiva citación para prepararse. Ahora bien ¿qué pasa si fue citado y no asiste en la fecha indicada? Le contamos.



La Registraduría envía la notificación (formulario E-1) mediante correo electrónico o mensaje de texto, en la cual los ciudadanos y cuidadanas encuentran el lugar donde deben presentarse a cumplir la función de jurado e igualmente la fecha y hora en la que recibirá la capacitación presencial.

#AEstaHora | En el Tolima 📍avanza la jornada de capacitación a los ciudadanos que fueron designados jurados de votación para cumplir sus funciones en las #EleccionesTerritoriales2023 del próximo 29 de octubre. En el departamento fueron designados 25 239 ciudadanos jurados de… pic.twitter.com/DVk9WQ7T1Q — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) October 11, 2023

EL TIEMPO consultó a la Registraduría para saber qué sucede si el ciudadano no asiste a la capacitación y la respuesta es la siguiente: "A las personas les llega una fecha tentativa para que se capaciten en ese día. Si por algún motivo no pueden asistir ese día para eso están habilitados otros horarios -dependiendo de la ciudad donde se encuentre- para que puedan ir a cumplir con su capacitación", dijeron desde la entidad.



Es decir, si no pudo asistir o sabe que no podrá hacerlo aun puede acudir a esta cita en otro horario disponible que deberá consultar con la Registraduría en su ciudad. Sin embargo, lo ideal es ir en el horario previamente estipulado por la entidad.

¿Cuáles son los horarios de capacitación en Bogotá?

11 al 27 de octubre en el Pabellón 1 de Corferias y y en la Gran Carpa de Las Américas, ubicada en la Avenida de Las Américas #36-28:



- 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

- 10:00 a.m. a 12:00 m.

- 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

- 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Capacitación jurados de votación. Foto: Registraduría / Archivo El Tiempo

Recuerde que la capacitación es obligatoria para todos los jurados en todos los procesos electorales, sin importar que en elecciones pasadas hubiesen sido designados como jurados. Esto se debe a que cada proceso electoral es diferente en cuanto a su finalidad; por lo tanto, la capacitación también lo es.

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA