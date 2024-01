Duro choque en el Pacto Histórico por pérdida de los Juegos Panamericanos

La pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027 por el incumplimiento de los pagos pactados con el Gobierno sigue generando críticas desde varios sectores y, además, choques dentro del Pacto Histórico.



El más reciente, el ocurrido entre el representante Agmeth Escaf y Gustavo Bolívar, dos de las caras visibles del partido de gobierno.

Hay que recordar que la organización Panam Sports le notificó este miércoles al Comité Olímpico Colombiano que Barranquilla no será sede de los Juegos Panamericanos 2027 debido al incumplimiento del Gobierno en el pago de las obligaciones acordadas cuando se entregó la organización de las justas.



La organización le había dado al Gobierno, en octubre del 2023, un plazo de 90 días al país para el pago de los 8 millones de dólares pendientes. Se cancelarían en dos contados: 4 millones se debieron de pagar antes del 30 de diciembre -pago que no ocurrió- y los otros 4 antes del 30 de enero.



Al respecto, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Agmeth Escaf, pidió explicaciones a la ministra del Deporte por dicha situación.



"Como representante a la Cámara por el departamento del Atlántico le exijo a la ministra Astrid Bibiana Rodríguez que nos dé una explicación a todos los atlanticenses: ¿por qué no giró a tiempo el dinero comprometido para asegurar la sede de los Panamericanos para Barranquilla?", comentó el congresista en su cuenta de X luego de que se conoció la carta enviada por Panam Sports



El representante también le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro, asegurando que "así no es".



"Esto es inconcebible, injustificable e imperdonable. El daño que esta negligencia del Gobierno Nacional le causa a Barranquilla es inconmensurable", comentó el representante en su cuenta de X.

Esto es inconcebible, injustificable e imperdonable. El daño que esta negligencia del Gobierno Nacional le causa a Barranquilla es inconmensurable. Así no es, @petrogustavo. Así no es. pic.twitter.com/VINdsCsPSJ — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) January 3, 2024

Tras el mensaje de Escaf, el excandidato a la alcaldía y excongresista Gustavo Bolívar se unió al debate y, citando el trino del representante a la Cámara, escribió un duro mensaje.



"Cría cuervos y te sacarán los ojos", escribió Bolívar en su cuenta de X.

"Cría cuervos y te sacarán los ojos" pic.twitter.com/8MI16eYUGi — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) January 4, 2024

No es el primer choque entre Bolívar y Escaf. En enero de 2023, el representante cuestionó al también escritor luego de renunciar a su curul.



"Pedir que le bajen el sueldo a los colegas, pero al mismo tiempo renunciar porque ese mismo sueldo (que dice es excesivo) no le alcanza y necesita otras entradas que le permitan pagar sus gastos, es un desatino. En fin… ojalá el próximo año nos traiga mucha más unión y coherencia", trinó el congresista costeño.



"Incoherencia es valerse de los votos del Pacto Histórico para elegirse y después salir a defender los puestos de los Char. Por algo dijo Nicolás Petro que nos equivocamos con el Pacto en Atlántico. Estoy totalmente de acuerdo. Exijo la rebaja de salarios desde antes de ser Senador", respondió Bolívar en aquel momento.

REDACCIÓN POLÍTICA

