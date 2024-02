Panamericanos| Dura respuesta de Agmeth Escaf a Presidente Petro: 'No tenemos seriedad'

Es definitivo, la ciudad de Barranquilla se quedó sin los Juegos Panamericanos. Panam Sports anunció este jueves que Asunción, en Paraguay, y Lima, en Perú, fueron designadas como las candidatas para llevar a cabo las competencias en el 2027.



Tras conocerse la decisión, el presidente Gustavo Petro se refirió a la pérdida de los Juegos y señaló que Panam Sports "le quitó la sede a Barranquilla" porque, según él, los organizadores "tenían un compromiso con la ciudad de Asunción".



En su respuesta, el mandatario colombiano señaló que "esta decisión unilateral y antes de la fecha máxima acordada me parece una burla a Colombia". En su mensaje, Petro -además- responsabilizó al gobierno de Ivan Duque.



La confirmación de la pérdida de la sede de los juegos deportivos más importantes del continente no cayeron bien en los colombianos e incluso políticos afines al presidente Petro criticaron el papel que jugó este gobierno en el proceso.



Agmeth Escaf, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, el mismo movimiento que llevó a Petro a la presidencia, cuestionó duramente en su cuenta de X tanto las actuaciones del gobierno de Iván Duque como las del actual mandato.



La ministra Astrid Rodríguez y el alcalde Jaime Pumarejo recibieron la bandera panamericana. Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla

"¿Incumplió Duque? Sí, lo hizo. Es la absoluta verdad. El primer incumplimiento se dio en ese gobierno del Centro Democrático, partido al que no pertenezco y del que no esperaba nada. Pero cuando mi presidente tomó las riendas, ese sí de mi partido Colombia Humana, yo de verdad esperaba, porque lo conozco y apoyo y sé lo mucho que quiere a Barranquilla, que el último acuerdo que se hizo en Casa de Nariño para no perder la sede de los juegos se cumpliría a raja tabla. Era palabra empeñada", dijo el congresista.



En su extenso mensaje en respuesta a un trino del presidente Petro, Escaf dijo que el deber era enderezar el tema del pago, unos 8 millones de dólares para Panam Sports, que "venía chueca". Consideró, además, que Barranquilla perdió justamente la sede debido a que en diciembre el Ministerio del Deporte no hizo ningún pago y "se pasó por el forro el acuerdo".



"Es decir, lo pactado a final de año en este gobierno se incumplió y con eso demostramos que no tenemos seriedad, que somos negligentes, poco confiables. No hablemos más de Iván Duque, por favor, que ese señor no es quien manda actualmente en Palacio", agregó .

¿Incumplió Duque? Sí, lo hizo. Es la absoluta verdad. El primer incumplimiento se dio en ese gobierno del Centro Democrático, partido al que no pertenezco y del que no esperaba nada.



Pero cuando mi presidente tomó las riendas, ese sí de mi partido Colombia Humana, yo de verdad… https://t.co/h08gAcgZ3h — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) February 2, 2024

Escaf criticó a la ministra Astrid Rodríguez: 'Una incapaz en todo el sentido de la palabra'



Astrid Rodríguez, ministra del Deporte. Foto: Prensa Senado

El representante Escaf también cuestionó el trabajo de la mindeporte Astrid Rodríguez: "Lo peor: la ministra, teniendo la plata en su cartera, no pagó en diciembre porque según sus propias palabras le dio miedo girar tanta plata. Una incapaz en todo el sentido de la palabra. Y sigue ahí, en su cargo, como si nada".



Sobre la ministra Rodríguez, Escaf agregó que si la funcionaria hubiese pagado a

tiempo el dinero que se debía transferir en diciembre del 2023, nada de esto habría pasado. "Por respeto a Barranquilla te pido que dejes de defenderla y de justificar su incompetencia", le dijo el congresista del Pacto Histórico al Presidente.



Para el congresista, lo mínimo que debe hacer el presidente Petro "es reconocer con humildad el error y no buscar culpables en otro lado".



Escaf le reiteró a Petro que es su aliado incondicional, pero le manifestó que Barranquilla merece una respuesta distinta de su parte tras perder la sede. "Lo mínimo es resarcir el daño, que sí lo hubo, y reparar a una ciudad que te apoyó para que tú estuvieras donde estás. De un gobierno progresista espero más autocrítica, no espejo retrovisor buscando responsables en el pasado", añadió.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS