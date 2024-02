‘Barranquilla merece que gobierno le pida perdón’: Escaf por pérdida de Panamericanos

Este jueves se conoció la designación oficial de Lima (Perú) y Asunción (Paraguay) como las dos candidaturas oficiales para hacerse con los Juegos Panamericanos de 2027.



Ante el panorama de que Barranquilla tendría perdidas las justas, el representante Agmeth Escaf, del Pacto Histórico, se despachó frente a la gestión hecha por el gobierno Petro.



“Teníamos el caballo asegurado, y en vez de ensillarlo, le dimos una patada”, declaró Escaf, que hizo énfasis en el dinero que habría perdido Barranquilla, puesto que ya había pagado un monto que no será devuelto por Panam Sports, entidad que tiene los derechos oficiales de los Juegos Panamericanos.

Teníamos el caballo asegurado, y en vez de ensillarlo, le dimos una patada por el 🍑 y botamos la silla a la caneca de la basura. Lo despreciamos y el caballo se fue con otro.



Sobre ese tema, Escaf añadió: “Se trataba de un contrato internacional con cláusulas muy claras que debíamos cumplir, que debíamos respetar, y no lo hicimos. Quedamos ante el mundo como un país poco serio”.



Por otro lado, rechazó la cercanía a la casa Char, que siempre le han endilgado, y expresó que este no es un tema de una casa política. “Los Char seguirán gobernando y seguirán millonarios con juegos o sin juegos. No pierden nada”, declaró el representante.



Por último, ante el “montón de plata” que perdió la capital del Atlántico, el congresista del Pacto Histórico dijo: “Aquí solo perdió Barranquilla y lo mínimo que se merece mi ciudad es que el Gobierno le pida perdón”.



Otros congresistas del Caribe también cuestionaron al gobierno. “Duro golpe para Colombia”, dijo el senador atlanticense y presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, que señaló a esta administración como gran responsable: “Perdimos la gran oportunidad de realizar los Juegos Panamericanos 2027 en Barranquilla por la negligencia de este Gobierno”.

La ministra Astrid Rodríguez y el alcalde Jaime Pumarejo recibieron la bandera panamericana. Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla

En ese mismo sentido, Cepeda calificó de “vergüenza internacional” lo ocurrido y pidió que el Ejecutivo tome cartas sobre los responsables: “La ministra del Deporte debe retirarse inmediatamente de sus funciones, su gestión es deplorable. Exigimos que se determinen sanciones para todos los responsables”.



El representante Óscar Villamizar, del Centro Democrático, apuntó a los recursos que dejaría de recibir el país: “¿Cuántos billones dejará de recibir Colombia por perder la sede de los juegos panamericanos 2027?”. A esto añadió un cuestionamiento sobre las figuras que deberían responder por eta situación.



Desde el uribismo también habló el representante Andrés Forero, quien cuestionó que no haya responsables saliendo del gobierno por estos hechos. “Se perdió la sede de los Juegos Panamericanos y el Gobierno como si nada. Increíblemente la ministra del Deporte sigue en su cargo después de semejante oso continental”, señaló.