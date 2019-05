Judíos en Colombia rechazan declaración de Santos sobre ley en Israel

La Confederación de Comunidades Judías de Colombia, a través de un comunicado, rechazó unas declaraciones del expresidente Juan Manuel Santos en las que aseguró que Israel de pasar “una ley oprobiosa” en la cual “se le da un tratamiento a los palestinos que viven en Israel parecido a la ley que los alemanes pasaron contra los judíos hace 30 años”.

La declaración del expresidente, reza el comunicado, ocurrió el pasado 30 de abril en el programa Hora 20 de Caracol Radio.



Ante esto, los judíos en Colombia dicen que no se puede comparar las leyes del régimen nazi con “la ley que declara al Estado de Israel como el estado-nación del pueblo judío”. Agregan que tras las leyes en Alemania “seis millones de judíos fueron enviados a los campos de exterminio nazi, a la vez que milenarias comunidades judías a lo largo y ancho de Europa fueron destruidas”.



El comunicado, con fecha del 1 de mayo, agrega que dicha ley a la que se refiere el expresidente fue aprobada “después de un debate democrático” y no “ha impedido ni impedirá que los ciudadanos árabes de Israel gocen de plenas libertades, participen de en las elecciones”.



Por último, señalan que las declaraciones de Santos son “ofensivas para con el mundo judío todo, riñen con los hechos y la historia y no tienen precedentes por parte de ningún mandatario de una nación democrática. Más aún, provenientes de un Premio Nobel de Paz, son incompatibles con esa distinción.



EL TIEMPO