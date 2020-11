‘Ojalá podamos tener a Alejandro Gaviria para 2022’: Goebertus

Todo un terremoto político generó el anuncio de la representante Juanita Goebertus de que no va a aspirar al Congreso de la República en 2022.

¿La razón? En sus redes sociales publicó que: "Trabajaré para que una coalición de centro y centro-izquierda sea Gobierno y serviré desde allí". Eso sí, descartó cualquier intención presidencial.



La parlamentaria señaló que no cree en "eternizarse varios periodos en el Congreso" y considera que la labor del congresista debería ser "un servicio social que todos los colombianos y colombianas" deberían hacer en algún momento: "representar a los conciudadanos".



En diálogo con EL TIEMPO, Goebertus señaló que “nosotros creemos que esto no puede ser una cosa de caudillos, sino de poner ideas sobre la mesa. Nosotros creemos firmemente en una economía de mercado, que tiene que, a través de un sistema tributario progresivo, lograr captar los mayores impuestos de quienes tienen más ingresos para poder redistribuir a quienes tienen los menores ingresos, luchando así contra la pobreza y la desigualdad”.



La congresista agregó que “esto tiene que ser a través de una economía productiva, con innovación, porque de lo contrario no habría recursos para redistribuir”.



Frente a posibles candidatos señaló que “en Alianza Verde tenemos nuestros precandidatos, están: Iván Marulanda, Antonio Sanguino, Sandra Ortiz y Camilo Romero”.



Uno de los puntos más llamativos que mencionó Goebertus fue cuando hizo mención al rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria.



“Hay gente que hoy no está necesariamente en política, pero que ojalá la logremos traer, como Alejandro Gaviria”, manifestó la congresista.



Equidad de género

Uno de los temas que más ha trabajado la representante de Alianza Verde es la equidad género, aspecto que se ha movido en los últimos días en el Congreso.



“Las mujeres somos la mitad de población y sin embargo en la Cámara de Representantes apenas somos el 19 por ciento, estamos todavía muy lejos de representar la porción que tenemos en la población en general”, manifestó la congresista, quien ha impulsado las llamadas listas paritarias, una propuesta que busca que para corporaciones públicas haya 50 por ciento de candidaturas de hombres y 50 por ciento de mujeres.



Goebertus fue elegida la semana pasada como la representante mejor calificada en una encuesta realizada a líderes y formadores de opinión del país, llamada ‘Panel de opinión 2020’, un sondeo que hace Cifras y Conceptos y busca determinar las inclinaciones de este grupo de entrevistados.



La representante llegó a la Cámara en 2018, se ha caracterizado por ser una defensora del acuerdo de paz alcanzado con las Farc, el cual ayudó a construir, y ha denunciado el escaso desarrollo que ha tenido en los últimos años.



También logró la aprobación de los proyectos de ley sobre transporte escolar rural, la creación de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca y los pliegos tipo, entre otros.



