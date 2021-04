Juan Manuel Santos y otros políticos que se vacunaron contra covid-19

En el país ya son 1'155.411 personas que están totalmente vacunadas contra el covid-19, a corte del 18 de abril.



Asimismo, en ese día se aplicaron 62.283 dosis, de las cuales 19.749 corresponden a la segunda inyección.



No obstante, el compromiso del MInisterio de Salud es vacunar a 100.000 personas diarias.



Algunos políticos colombianos ya han sido inmunizados contra este virus.



Uno de ellos es el expresidente Juan Manuel Santos, de 69 años, quien reveló que ya se vacunó contra el covid-19, y lo hizo en Estados Unidos. El exmandatario y exministro agregó en entrevista con Blu radio que le administraron la vacuna de Pfizer y que no ha tenido ningún tipo de complicaciones.

Otro de los políticos que fue inmunizado es Humberto de La Calle, de 74 años. El jefe negociador de los acuerdos de La Habana del Gobierno anunció que se vacunó a mitad de marzo.



"Ayer les conté que me había puesto la vacuna, la vacuna china. Me llamó mi médica de cabecera, que es una profesional estupenda y me dijo que por favor insistiera, primero, en que hay que vacunarse. Yo me vacuné con la china, no sentí dolor, de tal manera que a vacunarse, que es la manera de combatir este terrible virus", expresó el excandidato presidencial en ese momento.



Iván Marulanda, senador del partido Alianza Verde, y aspirante presidencial anunció el 31 de marzo que fue vacunado.



"Fui llamado por la EPS, me llegó el turno de la vacuna por razón de mi edad. Pienso en la urgencia de que cada mujer y hombre de mi país sean vacunados", trinó el mes pasado.

Fui llamado por la EPS, me llegó el turno de la vacuna por razón de mi edad. Pienso en la urgencia de que cada mujer y hombre de mi país sean vacunados. pic.twitter.com/BEIzhhvtKL — Iván Marulanda (@ivanmarulanda) March 31, 2021

Por su parte, el sábado 3 de abril el senador Jorge Enrique Robledo, de 71 años de edad, anunció a través de redes sociales que recibió la vacuna.



“Acabo de vacunarme. Una buena idea. Que las vacunas previenen enfermedades está de sobra demostrado por la evidencia. Es mejor vacunarse, colombianas y colombianos”, escribió Robledo en su cuenta de Twitter junto a un video en el que se ve él y la funcionaria de la salud, quien menciona algunos datos sobre el medicamento que le inyecta, señalándole que en el contenedor de la dosis se puede ver el lote y la fecha del medicamento.

Es mejor vacunarse, colombianas y colombianos. pic.twitter.com/JIntLO9Hpp — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) April 3, 2021

El exmandatario Ernesto Samper Pizano (70 años) fue vacunado a finales del mes pasado contra covid-19. La aplicación de la vacuna fue en un centro de salud del norte de Bogotá y el exmandatario acudió acompañado de sus escoltas y un familiar.



Le suministraron la vacuna china.



“La mejor recomendación que puedo hacer en este momento es que nos sigamos cuidando, porque ese tiempo que nos vamos a ganar, es el tiempo que necesitan los colombianos que no se han vacunado. Todos tienen derecho a la vacuna, no solo los de nuestra edad, los jóvenes, todos los colombianos deben tener derecho a la vacuna", advirtió Samper en un video publicado en sus redes sociales.

Hoy con alegría y gratitud les comparto que recibí la primera dosis de la vacuna. Agradezco la gestión de las autoridades que han hecho posible que inicie la vacunación e invito a los colombianos a confiar en la ciencia y a vacunarse. pic.twitter.com/Rd5C2olrxI — Ernesto Samper P. (@ernestosamperp) March 30, 2021

De los ministros del Gobierno de Iván Duque ninguno se ha vacunado. EL TIEMPO conoció que, a pesar de que la canciller Claudia Blum cumple con la edad de la etapa de vacunación en la que está el país (72 años) aún no ha sido inmunizada.



