Políticos reaccionan a declaraciones de Santos sobre falsos positivos

Tras las afirmaciones entregadas este viernes por el expresidente Juan Manuel Santos sobre las ejecuciones extrajudiciales, ‘los falsos positivos’, ante la Comisión de la Verdad, ya se conocen algunas reacciones de congresistas.



El primero fue el senador Ernesto Macías Tovar, del Centro Democrático, quien indicó en Twitter: "Siempre creí que los llamados “falsos positivos” sólo existían en la imaginación de algunos políticos; pero la confesión de JMSantos que ocurrieron en su ministerio, es aterradora. Aún me resisto a creerlo".



Por su parte el senador Armando Benedetti dijo que Santos debe aclarar judicialmente los falsos positivos. "Ojalá Juan Manuel Santos vaya ante la Comisión de Acusaciones y ante la JEP para aclarar judicialmente los falsos positivos y no solo se quede en una expresión de "remordimiento" en un tweet".



La congresista Margarita Restrepo, del Centro Demócratico, afirmó que "el gobierno de Álvaro Uribe fue el primero en denunciar y poner freno a los falsos positivos. La política de Seguridad Democrática además de efectiva, era ética y respetuosa de los DD.HH."



Y cuestionó: "Santos fundó su accionar político en la mentira, el engaño y la traición. Su esencia es dividir, distorsionar la realidad, para lograr rédito político".



El expresidente Santos pidió perdón a las víctimas por estos crímenes, que, reconoció, se cometieron mientras él estuvo liderando el Ministerio de Defensa, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.



"No me cabe la menor duda de que el pecado original, lo que en el fondo dio pie para estas atrocidades (los 'falsos positivos'), fue la presión para producir bajas y todo lo que se tejió alrededor de lo que muchos han llamado 'la doctrina Vietnam'”, dijo.



Santos dejó en claro que Uribe "no se opuso al cambio de esa nefasta doctrina que él mismo había estimulado", pero hizo fuertes críticas sobre la visión del expresidente en cuanto a la resolución de la guerra.



