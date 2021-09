Santos  ¿nuevo profesor de la universidad Nacional?

En las últimas horas comenzó a plantearse la posibilidad de que el expresidente Juan Manuel Santos, premio Nobel de Paz, se convierta en nuevo profesor de la universidad Nacional de Colombia.

​

"La reconocida experiencia y capacidad de liderazgo del #PremioNobeldePaz,

@JuanManSantos hicieron posible fijar un nuevo rumbo hacia la reconciliación. Lo esperamos el próximo semestre para promover el liderazgo y el buen gobierno entre nuestra comunidad @UNALOficial", escribió en su cuenta de Twitter la rectora del claustro, Dolly Montoya.



Y en entrevista con Caracol Radio, Santos dijo que le ofrecieron ser profesor el semestre entrante "y creo que voy a aceptar, sí señor”.



“Pero yo estoy esperando a que me concreten, que me lo ofrecieron ser profesor de la Nacional, yo prefiero ser profesor aquí en Colombia, entonces estoy esperando a que me lo concreten”, señaló el expresidente.





Santos ya ha sido catedrático en algunas universidades extranjeras.



.