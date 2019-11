Santos le sugirió al CNE una fecha para rendir su versión libre

El expresidente Juan Manuel Santos le solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que la versión libre a la que lo citó se programe entre el 11 y el 16 de diciembre y que en ella esté presenta la sala plena de ese tribunal electoral.

La petición se hizo mediante una carta que envió su apoderado, el abogado Alfonso Portela, al CNE y en la que reitera la disposición del exmandatario para atender la citación.



El Consejo Electoral investiga la posible relación que se habría dado entre las campañas presidenciales de 2014 y la polémica multinacional Odebrecht. Lo que se busca esclarecer es si a esas empresas electorales ingresó dinero de esa compañía, la cual pagó sobornos en varios países para quedarse con contratos estatales.



(Le puede interesar: Expresidente Santos no acudirá este viernes al Consejo Electoral)



En ese sentido, el CNE había citado a versión libre a Santos y otras personas que participaron en sus campañas a la presidencia, pero el exmandatario había solicitado que, por su condición de aforado, se le enviara un cuestionario con las preguntas.



Los tres magistrados encargados del caso negaron esta solicitud en primera instancia y programaron la versión libre para los primeros días de noviembre, cuando Santos no pudo asistir por encontrarse fuera del país.



Por ello, Portela, el abogado defensor de expresidente, solicitó que se programe en una determinada fecha, cuando Santos “estará plenamente disponible para realizar la respectiva diligencia”.

Juan Manuel Santos me ha informado que estará plenamente disponible para realizar la respectiva diligencia entre el 11 y el 16 de diciembre de 2019 FACEBOOK

TWITTER

“En atención a la solicitud que me hicieran ustedes en la pasada diligencia y a la importancia que merece el honorable Consejo Nacional Electoral, el doctor Juan Manuel Santos me ha informado que estará plenamente disponible para realizar la respectiva diligencia entre el 11 y el 16 de diciembre de 2019”, dice la carta de Portela al tribunal electoral y que aún no ha sido respondida.



La otra solicitud tiene que ver con que a la versión libre del exmandatario sean invitados todos los magistrados del CNE, los cuales, eventualmente, tendrían que decidir sobre el proceso contra su campaña, y se quiere que tengan los elementos de juicio suficientes para ello.



POLÍTICA