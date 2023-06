El expresidente y nobel de Paz Juan Manuel Santos hizo insistió este martes, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en la necesidad de buscar la paz en el mundo y, a su vez, con la naturaleza.



Durante su intervención, el exmandatario comenzó recordando que antes de posesionarse como Presidente, en 2010, fue a la Sierra Nevada para pedirle permiso a los kogis para gobernar el país.



"Me dieron su bendición junto con un bastón de mando y un mandato: “Haga la paz con las Farc, pero también haga la paz con la naturaleza. La paz entre humanos no será exitosa si no hace la paz con la naturaleza también”, me advirtieron", dijo Santos.



Según el expresidente, si bien el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las Farc aborda a la naturaleza como víctima y repararla es una de las penas para los máximos responsables de crímenes de guerra, aún es una tarea pendiente.



El expresidente Juan Manuel Santos con indígenas en la Sierra Nevada Foto: Presidencia

"Como el Acuerdo no ha sido implementado efectivamente, han incrementado la violencia y la deforestación en algunas zonas donde antes estaban las Farc pero, por otra parte, en muchos otros lugares de Colombia, excombatientes y comunidades se han unido alrededor de la conservación de nuestros bosques y ríos, y para promover el ecoturismo, un gran ejemplo de reconciliación no solo entre humanos sino también con la naturaleza", aseguró el exmandatario.



De hecho, también contó que cuando terminó su gobierno, los kogi le dijeron que su misión no había terminado.

Hoy me dirigiré al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, invitado por Emiratos Árabes que lo está presidiendo, para hablar sobre la relación entre cambio climático, paz y seguridad, ad portas de la COP28 en Dubai.🔗 https://t.co/ANIQblbH8I — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) June 13, 2023

"Según ellos, en los ODSs faltaba la dimensión más importante: la dimensión espiritual, que significa que los seres humanos tenemos que aceptar y entender que la naturaleza tiene vida, que la vida es naturaleza; que los ríos, los océanos, los árboles, todos tienen vida y también tienen derechos, y deberían ser tratados como iguales. Y tienen la razón", aseguró Santos.



Precisamente, este fin de semana el expresidente estuvo reunido con el Papa Francisco, quien invitó a 30 nobel de Paz en el Vaticano y tras el encuentro hicieron un llamado a construir una "fraternidad ambiental’, para hacer la paz con la naturaleza, porque “todo está relacionado con todo lo demás”. Este llamado debería ser acogido por este Consejo".



Según el nobel de Paz, por mucho tiempo se ha ignorado a la naturaleza y su rol es esencial en el sostenimiento de la humanidad y del plantea.

El expresidente Santos Foto: Prensa Juan Manuel Santos

"La ciencia hoy es clara: si queremos reversar los efectos desestabilizadores del cambio climático, tenemos que estabilizar nuestra relación con la naturaleza. La pérdida de biodiversidad y el cambio climático no pueden, repito, no pueden resolverse por separado. En países como el mío, conservar los bosques resulta más efectivo e igual de importante que reducir las emisiones generadas por combustibles fósiles", complementó.



Por eso propuso que sería un gran logro para la próxima COP28 vincular explícitamente la Convención de Biodiversidad con la Convención del Cambio Climático, e identificar compromisos y acciones compartidas bajo las dos.



"O, mejor aún, fusionarlas en una sola Convención. Sé que en las circunstancias actuales este es un ideal imposible, pero el punto es que ambas deben actuar de manera conjunta para reconocer y financiar adecuadamente la protección de la naturaleza para garantizar su rol como una solución fundamental a nuestra crisis climática y de biodiversidad y como una condición necesaria para lograr y mantener la paz", afirmó.



Santos remató su discurso haciendo un llamado a la unidad a los miembros del Consejo de Seguridad, a que haya un diálogo constructivo y cooperación, no solo en los asuntos de clima, paz y seguridad, sino en un todo.



"Estamos en un momento en la historia en el que el mundo corre el riesgo de dividirse en bloques que compiten por poder y supremacía entre ellos, en lugar de cooperar ante los desafíos sin precedentes y las amenazas existenciales que todos enfrentamos. La decisión es tan sencilla, como dramática: unión para cooperar o hecatombe", remató el exmandatario.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA