'Espero que Uribe pueda resolver su difícil situación': Santos

El expresidente Juan Manuel Santos se pronunció en la noche de este viernes frente a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de emitir medida de aseguramiento contra el senador Álvaro Uribe.

Cabe recordar que la investigación contra Uribe inició en julio de 2018, luego de que el entonces magistrado José Luis Barceló decidió llamarlo a indagatoria al encontrar que, al parecer, Uribe estaba intentando torcer el testimonio de testigos para que se retractaran de afirmaciones en las que lo señalaban de promover el paramilitarismo en Antioquia. Además, para que inculparan a Iván Cepeda de estar fabricando testigos en su contra.



Hay que señalar que, en principio, Uribe demandó al senador del Polo Democrático por el mismo caso. Pero los magistrados le dieron una vuelta al proceso y archivaron el que procedía contra Cepeda, y, en cambio, lo abrieron contra el expresidente.



Por este proceso, la Corte Suprema de Justicia decidió dictar medida de aseguramiento a Uribe, quien por ahora deberá defenderse en la investigación que se lleva en su contra por posible manipulación de testigos.



Frente a esta decisión, el expresidente Juan Manuel Santos - contradictor político de Uribe - quien aseguró que espera que el hoy senador del Centro Democrático "pueda resolver su difícil situación".



"Como ser humano he aprendido a no desearle el mal a nadie. Espero que el expresidente Uribe pueda resolver su difícil situación. Como ciudadano y demócrata le exijo a la justicia plenas garantías y a los colombianos pleno respeto por la justicia", manifestó Santos.



