'Pacho Santos habló con contratista de Pentágono para ayudar a Trump'

El expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018) se refirió este lunes a la declaración que hizo hace un mes acerca de la presunta injerencia de funcionarios del Gobierno en la campaña para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que concluyeron este sábado con la victoria de Joe Biden.



En entrevista con La W, el exmandatario aseguró que durante la campaña presidencial en EE. UU., el embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, habló con un contratista del pentágono para preguntarle cómo podía ayudar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

"Hay un estratega, un contratista del Pentágono, que ha ayudado mucho a Colombia en los pasados gobiernos. El embajador lo llamó y le preguntó cómo podía ayudar a Trump. Se planteó incluso la posibilidad de que el presidente Duque viajara a los Estados Unidos (...) eso finalmente no sucedió. Esa persona le dijo al Embajador que estaba cometiendo un gran error, que incluso podría ser ilegal", aseguró Juan Manuel Santos, quien añadió que le comunicó esa información a Antony Blinken, asesor de la campaña Biden para asuntos internacionales.



Santos además aseguró que debería haber un cambio en la embajada en Washington para "recomponer las relaciones" y dijo que, aunque la supuesta injerencia de funcionarios colombianos en las elecciones podría no tener implicaciones en las relaciones entre los dos gobiernos, sí puede tener consecuencias en las relaciones con el Congreso de los Estados Unidos.



"No creo que nada de esto tenga trascendencia con Biden, él no es vengativo pero sí puede haber consecuencias en el Congreso de los Estados Unidos, donde se tramitan temas muy importantes de cooperación", añadió.



Santos recordó que Joe Biden ha sido un promotor de los acuerdos de paz con las Farc y aseguró que el Presidente electo apoyará la implementación de lo acordado.



