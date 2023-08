El expresidente Juan Manuel Santos participó este martes en el juicio oral contra el exdirector de la ANI Luis Fernando Andrade, quien es acusado de favorecer a la multinacional Odebrecht en varios contratos de infraestructura que se adelantaron en el país durante el gobierno Santos.



Santos, interrogado por el abogado de Andrade, Jesús Yepes, aseguró que participaba de esa diligencia judicial "no para defender a una persona. Estoy aquí para que se haga justicia".



"Pedí asistir a esta audiencia, voluntariamente, porque quiero que se haga justicia. No estoy defendiendo a una persona, tengo gran admiración por el doctor Andrade, no soy amigo personal de él, nunca ha estado en mi casa, pero fue un gran funcionario. Una persona que realizó el trabajo que realizó no merece que lo estén acusando de estas cosas. Estoy aquí para que se haga justicia", le dijo Santos al juez.



Juan Manuel Santos en juicio contra Andrade. Foto: Captura de video

Asimismo, señaló que Andrade fue "un gran presidente de la ANI".



El juicio contra Andrade se realiza por irregularidades en las adiciones hechas al contrato de concesión para la Ruta del Sol sector II, el cual estaba a cargo de la multinacional Odebrecht.



Sobre esta adición, el expresidente Santos durante el juicio recordó que un "presidente no está en condiciones de abordar aspectos técnicos, jurídicos de miles de proyectos (…). Es imposible, además es inconveniente".

Jesús Albeiro Yepes, abogado del exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade, en la investigación por el caso Odebrecht. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Pero sobre este otrosí al contrato dijo que sí lo recuerda porque fue objeto de un Conpes. Santos recordó que un ministro le sugirió que llamara al entonces Contralor y le preguntara si dicha adición al contrato le permitiría ahorrar dinero al Estado, "que si era más barato que abrir una licitación".



Y según Santos, el Contralor le respondió que "efectivamente era más conveniente para la nación porque ahorraba recursos. Por eso recuerdo este otrosí”.



Además comentó, de manera enfática, que si hubiera conocido que Andrade tenía intereses particulares en el momento de ejecutar contratos lo habría sacado de su gobierno y lo habría denunciado.



"Si hubiera conocido que Andrade estaba favoreciendo a terceros, lo hubiera sacado inmediatamente. Esta obra tenía un interés nacional, no particular de nadie. Él le estaba sirviendo al país. Esa es mi convicción Si hubiera tenido conocimiento de algo indebido, no habría continuado como director de la ANI. No toleraba ese tipo de comportamientos", aseveró.



"Si personas como Andrade hacen semejante sacrificio, se van al sector público, y terminan en una cárcel, nadie va a volver a trabajar con el Estado", remató Santos.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA