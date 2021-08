Juan Manuel Galán pide la renuncia de la ministra TIC, Karen Abudinen

Juan Manuel Galán, aspirante presidencial de la Coalición de la Esperanza, quien además está a la cabeza del Nuevo Liberalismo, pidió este domingo la renuncia de la ministra de las TIC, Karen Abudinen, pues advierte que hay una "ineludible responsabilidad política por las fallas en el proceso de contratación para llevar centros digitales a las zonas rurales del país".



(Puede leer: ‘La clave es que el centro llegue unido a la primera vuelta’: Gaviria)

El hijo de Luis Carlos Galán apuntó que la responsabilidad de quien es la cabeza del Ministerio de las TIC en la ejecución de este contrato va más allá de una mera cuestión

administrativa.



“Se trata también de una cuestión moral pues es inaudito que no se hicieran los esfuerzos necesarios para garantizar que miles de niños de las zonas rurales de Colombia tuvieran la conectividad que les permitiría estudiar, sobre todo en tiempos en los que la pandemia ha creado dificultades para acceder a la educación”, sentenció Galán.



En este sentido, agregó que la renuncia de la ministra Abudinen es un acto de "responsabilidad frente a una gestión que no fue buena, que omitió las señales de posibles irregularidades y que fue incapaz de garantizar la ejecución de un proyecto" que representa una gran inversión de recursos públicos que le pertenecen a todos los colombianos.



(Además: El maletín con fajos de dinero que Roy Barreras dejó abandonado)



Finalmente, afirmó que no podemos seguir bloqueados por "la negligencia, la mediocridad y la corrupción; es hora de un cambio y de restaurar la moral en la política. Las cadenas del clientelismo tienen esclavizado a nuestro país".

Otras noticias de Política:

- 'Ha sobrado impulsividad e impaciencia': Mockus sobre gestión de López



- Gobierno confirma que llegarán vacunas de Sinovac; no hay fecha de Moderna



POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET