Este viernes el aspirante del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, inscribió su candidatura presencial en la Registraduría. Así, queda oficialmente habilitado para participar en la consulta interpartidista de la Coalición Centro Esperanza del próximo 13 de marzo.



Se trata de un hecho simbólico, pues refuerza el renacimiento del Nuevo Liberalismo, partido político de Luis Carlos Galán, quien fue asesinado en 1989 cuando era candidato presidencial.



"Hace 40 años fue la primera y última vez que el Nuevo Liberalismo presentó ante el país un candidato presidencial. Hoy, por segunda vez, un nuevo Nuevo Liberalismo, que renace después de un exterminio, presenta a su candidato presidencial", dijo Galán en su discurso, pidiendo que no le tengan "afecto por herencia", sino que su experiencia le dé "ese mérito para representarlos".



El aspirante presidencial contó que desde este viernes, la periodista y número uno de la lista al Senado del Nuevo Liberalismo, Mabel Lara, asume la jefatura de debate de la campaña presidencial.



Tres temas fueron el eje central de su discurso: la lucha por la verdad y la

franqueza, la importancia de la evidencia cientifica y la defensa de la libertad

de prensa y expresión.



En su discurso indicó que "mi primer compromiso: un compromiso con la verdad y la franqueza. En Colombia necesitamos aprender a dialogar, a conversar, a resolver nuestras diferencias hablando y no matándonos".



Juan Manuel Galán inscribió su precandidatura. Foto: EL TIEMPO

El cierre del evento fue con 'el banquillo'. Una dinámica que han desarrollado los candidatos al Senado del Nuevo Liberalismo en las plazas y los parques de varias de las ciudades visitadas, a través de la cual, quien esté interesado puede realizar la pregunta que se le ocurra. Esta vez Juan Manuel fue quien 'se sentó en el banquillo' a responder las preguntas hechas por los periodistas que asistieron a la inscripción.



Con la inscripción de Galán, la Coalición Centro Esperanza está casi lista para poder competir en la consulta interpartidista del 13 de marzo. El martes se inscribió Robledo, el miércoles Alejandro Gaviria y Carlos Amaya, y este viernes se espera que lo haga también Sergio Fajardo.



Desde la semana entrante, la convergencia política de centro hará una gira nacional de manera conjunta, la cual comenzará en la costa Caribe.



