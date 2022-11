Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo, habló con EL TIEMPO sobre el panorama de cara a las elecciones regionales del próximo año. Compartió los objetivos de su propuesta política, a propósito del reciente congreso nacional que después de 34 años hizo con los militantes de su partido.



Él afirma que los colombianos tienen la opción de romper la ‘tenaza’ que los lleva a elegir los extremos. “Esa es la condena que se nos quieren imponer: la política binaria”, enfatiza.

Galán también expresó sus preocupaciones frente a los proyectos del presidente Gustavo Petro que avanzan en el Congreso. Enfatizó que es necesario transformar la política en Colombia y hablarle de manera clara a los ciudadanos, sin ideas “populistas” que infundan el pensamiento de que “todo cambiara de la noche a la mañana”.



¿Cómo ve la reforma política?

Hay mucha incertidumbre. Creo que la intención del Gobierno con este proyecto es constituir un partido único que sería un ‘frente amplio’, lo que es anti democrático. En Colombia deben haber diversidad de partidos, no se trata de una inflación partidista. Todo debe estar centrado en las garantías para que la competencia democrática se dé en distintas fuerzas y rompamos ese ideal que nos quieren imponer. En el país no solo existen dos opciones políticas.

¿Cuáles son los riesgos de esta reforma frente a las próximas elecciones regionales?

Si se le da la opción a los políticos para que pasen de un partido a otro habrá más prácticas clientelistas, como la compra de votos, la manipulación de la voluntad electoral y se potenciará ese vínculo histórico entre rentas criminales que tiene que ver con el contrabando y narcotráfico. También estamos hablando de la utilización de personas para lavar dinero y para esconderlo en las criptomonedas. El problema del ejercicio político siempre se ha centrado en la financiación de la campaña. Ahí está el mayor meollo.

Entonces, ¿el mayor problema se centra en la financiación de las campañas?

Sí. Es fundamental que el Estado provea garantías para que en los próximos comicios se combata la financiación ilegal con todas las herramientas que tienen. Deben, además, facilitar el apoyo de manera honesta a través de canales que se establezcan en el sistema financiero y bancario. Sinceramente yo no veo eso en la reforma política (...) Lo que aprecio es una intencionalidad de llevarnos hacia un partido único que sería el de Petro.

El Nuevo Liberalismo realizó su tercer congreso nacional, después de 34 años de no hacerlo, para analizar sus principios como partido. Foto: Cortesía

¿Cómo ven los otros proyectos que ha presentado el gobierno de Gustavo Petro?

Hay varías ‘líneas rojas’. Una de las que más nos preocupa es la reforma política que ya la hablamos. También está su propuesta de reestructurar el sistema de salud, nos genera incertidumbre lo que pase con las EPS y el abordaje de la deuda con los prestadores de salud. Otro de los puntos, que no ha tomado en cuenta, es la falta de una política de seguridad para el ciudadano y eso es tremendamente grave.



¿La ‘paz total’ también hace parte de estas preocupaciones?

Claro, creo que puede ser un mecanismo para perpetuar el poder de las estructuras criminales que no se van a desmantelar, sino que van a terminar reciclándose con otros miembros. Si no se aborda la fuente de recursos con las que actúan y las rentas criminales, aún habrán problemas. Esa es una ‘línea roja’ sin lugar a dudas.

El director del Nuevo Liberalismo quiere construir una "nueva opción política para Colombia". Foto: Cortesía

Frente a este panorama, ¿cuál es su propuesta para transformar la política en Colombia?

Nosotros queremos construir una nueva opción política para Colombia, de centro. Esperamos romper esa pensamiento de elegir los extremos, los colombianos no deben conformarse a esa condena que nos quieren imponer de la política binaria. Creemos que es posible una nueva manera de hacer política y transformar este mismo ejercicio.



¿Cómo piensan esa propuesta?

Sabemos que este proyecto no lo podemos construir solos. Tenemos que unir esfuerzos con otras tendencias políticas afines que comparten la manera de hacer política que hemos venido defendiendo y con las cuales vamos a trabajar para construir una propuesta unificada. Vamos a apoyar candidatos a las alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas en las próximas elecciones territoriales que cumplan con esta línea de cambio.

En cuanto a alianzas, se ha hablado de acercamientos con Humberto de la Calle y Sergio Fajardo…

Estamos conversando y escuchándonos. En este momento, buscamos mecanismos que nos lleven a un consenso para desarrollar un proceso con mucha responsabilidad. Sabemos que el contenido de la propuesta tiene que ser muy importante, por eso haremos un nuevo congreso nacional del Nuevo Liberalismo para el próximo mes de marzo. Allí abordaremos temas programáticos y haremos una reflexión profunda desde los territorios para entender las necesidades de las regiones y no construir una propuesta desde el centralismo (Bogotá) para los demás departamentos.

¿Cómo cree que le vaya a los candidatos de derecha e izquierda en los próximos comicios?

Ambas fuerzas se han dedicado a la política tradicional. Reciclan la manera de hacer política clientelista, las viejas formas de hacer este ejercicio, ahí no hay ningún cambio, todo sigue igual. Así que yo creo que la gente entenderá que estas propuestas populistas no llegan a ningún lado. No es imposible cambiar ‘todo de la noche a la mañana’. Nosotros apostamos por unas transformaciones reales, profundas y estructurales. Queremos hablarle a la gente con claridad: lo que queremos hacer, el tiempo que se demora y el sacrificio que esto conlleva.

MAYRA TENORIO

REDACCIÓN POLÍTICA