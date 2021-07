'El problema de extremos es que son incapaces de construir acuerdos'

Un giro en el tratamiento de la lucha antinarcóticos es una de las propuestas que analizan los 5 precandidatos presidenciales de la Coalición de la Esperanza, según se lo dijo a EL TIEMPO uno de ellos: el exsenador Juan Manuel Galán.



¿Cómo va la Coalición de la Esperanza?

​

Va muy bien. Ha sido un proceso difícil ponernos de acuerdo entre tendencias y fuerzas distintas y que pensamos diferente. Yo, por ejemplo, tengo diferencias en aspectos de la política económica con Jorge Enrique Robledo, pero logramos juntarnos y construir un diálogo sobre unos principios y unos lineamientos programáticos.



¿Cuál es la propuesta que están alistando para la reactivación económica?

​

Estamos trabajando en una propuesta a corto plazo e inmediata que permita generar empleo y reactivar económicamente al país. Los pronósticos son optimistas sobre la cifra de crecimiento en los próximos años, pero no nos podemos quedar ahí. Hay que hacer un esfuerzo de gasto público en infraestructura social territorial para tener un Estado más presente y descentralizado. Y en empleo hay un tema fundamental para los jóvenes, que es el emprendimiento.



¿Qué análisis hace del tema de la seguridad en el país?



Hay dos frentes para trabajar: el urbano y el rural. En este último cometimos el error de pensar que la presencia de la Fuerza Pública –necesaria- iba a ser suficiente y hay que ir a la fuente, la raíz del tema y por eso he insistido que tenemos que cambiar la partitura que nos han impuesto desde hace 50 años de la guerra contra las drogas basada en la prohibición.

¿Qué propone cambiar en ese sentido?

​

Debemos evolucionar hacia una nueva política que debe tener como fin último la legalización a través de la regulación. Que el Estado sea el que capture ese negocio criminal y sea el que lo regule para que realmente haya un control sobre el acceso, la producción, la calidad y los precios. Esos recursos que hemos desperdiciado en la guerra contra las drogas podríamos reinvertirlos hacia programas de construcción de Estado territorial.



¿Este cambio en el tratamiento al tema de las drogas será una propuesta de la Coalición de la Esperanza?



Así es. Ese es un punto que nosotros, en representación del Nuevo Liberalismo, llevamos a la mesa programática y dijimos que era muy importante construir una nueva política en ese sentido teniendo en cuenta cuál es el norte, que es acabar con el negocio criminal, el del narcotráfico para que deje de financiar el narcotráfico y los grupos armados ilegales.

Juan Manuel Galán (centro) con el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo (der.) y el exministro Juan Fernando Cristo, otros integrantes de la Coalición de la Esperanza. Foto: Santiago Saldarriaga.

¿Ve un reacomodamiento de fuerzas políticas después del estallido social de las últimas semanas?

​

Veo cada vez más cansancio de la gente con esa pelea de perros y gatos de los extremos. Los problemas estructurales del país solo los vamos a poder superar construyendo acuerdos. Si el próximo gobierno no es capaz de construir acuerdos políticos y sociales y reconectarse con el país real, no vamos a avanzar. El problema de los extremos es que son incapaces de construir acuerdos, porque solo les sirve su manera de pensar.



¿Qué opina de las recientes declaraciones de la Alcaldesa de Bogotá en las que pidió bajar la radicalidad a uribistas y petristas?



Creo que la Alcaldesa hizo unas denuncias graves y espero que quede ante las autoridades para que los responsables respondan. Pienso que la institucionalidad representada en las alcaldías debe concentrarse en el manejo de la pandemia y en los problemas que una ciudad como Bogotá tiene. Me parece que los pronunciamientos políticos hay que dejarlos de lado, por ahora, que estamos en semejante crisis.

