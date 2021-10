La apuesta de Juan Manuel Galán con el Nuevo Liberalismo

El exsenador Juan Manuel Galán, hijo mayor del asesinado Luis Carlos Galán, aparece como la cabeza visible del Nuevo Liberalismo, partido político al que la Corte Constitucional acaba de ordenar se le devuelva la personería jurídica.



Galán, aspirante presidencial, habló con EL TIEMPO sobre cómo se están alistando para las elecciones del próximo año tanto para Presidencia como para Congreso.

¿Ya tienen el fallo definitivo de la Corte Constitucional que le devuelve la personería jurídica del Nuevo Liberalismo?

Ya la Corte Constitucional notificó formalmente el fallo al Consejo Nacional Electoral (CNE) y estamos a la espera de que en los próximos días el CNE expida el acto administrativo de la personería jurídica del Nuevo Liberalismo, y el partido pueda empezar a ejercer esa personería con plena legitimidad mientras, como dice la sentencia, el partido pasadas las elecciones se adapta a la legislación electoral vigente, para lo cual debe amoldarse a las leyes que se han desarrollado desde la Constitución del 91 en materia de régimen de partidos, de régimen de actividades electorales.



¿Eso quiere decir que ustedes tendrán que hacer unos nuevos estatutos?

Exáctamente, se requiere después de la contienda electoral convocar a una asamblea nacional del partido para renovar sus estatutos, actualizarlos y adaptarlos a los requerimientos de la ley de partidos y a la legislación vigente. Queremos que esos estatutos contengan no solamente un centro de pensamiento sino un centro de formación de militancia de activistas, de voluntarios y especialmente de formación de candidatos para que quienes aspiran a representar al partido lo hagan con toda la capacidad, con toda la identidad en materia de ideas y de principios que el partido defiende como legado histórico desde hace 40 años.



¿Entonces eso sería a mediados del año entrante?

Sí, según la sentencia, el partido tiene ese margen de tiempo para poder pasar el ciclo electoral del año entrante y después, con tranquilidad y con sosiego, poder desarrollar su proceso de adaptar sus estatutos, realizar una asamblea nacional del partido. El espíritu de la sentencia es que el partido pueda participar en las próximas elecciones.



¿Pero ustedes van a tener listas el Congreso?

El partido va a reunir sus instancias transitorias reconocidas por la sentencia de la Corte Constitucional para deliberar y tomar las decisiones que más convengan a los intereses del partido en lo que tiene que ver con su participación en las próximas elecciones.



¿Eso quiere decir que todavía no se ha definido si ustedes llevarán una lista propia o irán en la de la Coalición de la Esperanza?

Eso no está definido, pero el partido tomará esas decisiones a través de sus instancias de deliberación. Lo que sí es seguro es que tendremos candidatos a la Presidencia de la República, lo que no está definido así serán listas propias o si serán listas en coalición con otras fuerzas, particularmente con la Coalición de la Esperanza. Por ahora no puedo mencionar qué rumbo tomará el partido hasta que no se reúnan sus instancias.



¿Pero no están como retrasados en ese proceso?

Teníamos que esperar que la sentencia fuera conocida, porque el Consejo Nacional Electoral para expedir la personería jurídica debe ser notificado de la sentencia. Tenemos una premura de tiempo para poder trabajar en eso pero las decisiones se tomarán en los próximos días. Se reunirán las instancias del partido para tomar las decisiones.



¿En el caso suyo y su aspiración presidencial será por el Nuevo Liberalismo o estará en la Coalición de la Esperanza?

Ese también es un tema que está sometido a que las instancias del partido tomen las decisiones relacionadas con participar en la consulta popular . Yo he venido participando en el proceso de conformación de la Coalición de la Esperanza, tengo intención de participar como candidato a la presidencia por el Nuevo Liberalismo en esa consulta popular de la Coalición de la Esperanza, pero yo me tendré que someter a las decisiones que el partido tome en relación a esa participación y a la definición de esa candidatura. Estaremos atentos a acatar las decisiones que el partido tome, a las metodologías que defina para determinar las reglas de juego y la participación en la consulta para la definición de la candidatura presidencial.



¿Y quiénes integran esas instancias del partido?

En la sentencia de la Corte Constitucional está claramente definido que quienes componen esas instancias son los antiguos miembros del Consejo Nacional del Nuevo Liberalismo, tanto principales como suplentes, pues muchos de ellos ya fallecieron en estos 33 años. También participarán en igualdad de condiciones, en igualdad de posibilidad de toma decisiones los accionantes que participaron en estos cinco años en ese esfuerzo para recuperar la personería jurídica.



¿En la Coalición de la Esperanza ustedes ya se reunieron con el aspirante presidencial Alejandro Gaviria le ve futuro a esos acercamientos?

Hemos tenido un primer diálogo con él, una primera conversación que yo le definiría como punto inicio de un proceso. En esa conversación cada uno presentó sus posiciones, tanto la coalición como Alejandro Gaviria y esperamos encontrar caminos que nos permitan trabajar unidos, trabajar juntos por un gran centro. Pero eso dependerá de que lleguemos a acuerdos en relación a construir un proceso político de coalición, qué es lo que le estamos apostando.



En las regiones hay quienes quieren hacer parte del Nuevo Liberalismo ¿cómo van a manejar eso?

Estamos en el proceso de definir una metodología para poder recepcionar las preinscripciones de las personas interesadas en ser aspirantes al Congreso de la República. Tendremos que mirar cada región en su peculiaridad, poder revisar las hojas de vida de los aspirantes, en su integridad, su trayectoria, todos van a pasar por el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT), todos tendrán que someterse a que las hojas de vida se publiquen y a que la gente pueda hacer comentarios, todos tendrán que comprometerse y demostrar que comparten genuinamente con los principios del Nuevo Liberalismo. En la medida que los candidatos pasen ese proceso pues podrán ser parte de la listas del Nuevo Liberalismo.



¿Qué posibilidad hay de qué el nuevo liberalismo termine en una alianza con el Partido Liberal?

Nosotros queremos representar una serie de banderas liberales que el Partido Liberal abandonó o dejó huérfanas y creemos que la esencia del Nuevo Liberalismo es un pensamiento liberal, un pensamiento demócrata, un pensamiento que le apuesta a una igualdad plena de oportunidades y derechos para toda la población colombiana, de luchar contra los privilegios, contra el clientelismo y la política fundamentada en las palancas, que no valora realmente el mérito del trabajo de las personas. En ese sentido hay personas en el Partido Liberal que son valiosas, sin lugar a dudas. Algunas de las bases del Partido Liberal están decepcionadas y quieren realmente un espacio para defender las ideas del liberalismo y el Nuevo Liberalismo será un espacio para que esas personas puedan trabajar, puedan militar con sus ideas.



