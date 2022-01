En el primer cara a cara de los aspirantes a la Presidencia de Colombia, Juan Manuel Galán respondió a la pregunta de si haría o no una Reforma Tributaria en su gobierno y por qué.



Al interrogante, el candidato presidencial del Nuevo Liberalismo dijo que, antes de hablar de una reforma tributaria, es necesario acabar con cinco estructuras criminales en el país.



"Nos hemos negado como sociedad a enfrentar cinco estructuras criminales mafiosas que impiden cualquier progreso de nuestra economía, de la política, de la vida social, de la cultura, y salir de la violencia de nuestro país", señala Galán.



Dichas estructuras, según el candidato, son las mafias del narcotráfico, el contrabando, el despojo de tierras, la minería ilegal y la contratación pública.

"¿Para qué vamos a hablar de una reforma tributaria, si no enfrentamos lo más crucial y determinante para la supervivencia de este país? Si no derrotamos estas estructuras criminales juntos, va a ser imposible que seamos viables como sociedad", señaló Galán.

(Leer más: Elecciones 2022: Corrupción, el tema que genera pullas entre candidatos).



Tras cerrar su intervención, el candidato del Nuevo Liberalismo confrontó a Rodolfo Hernández, quien también señaló la importancia de combatir la corrupción.



"Mire, Rodolfo, derrotar la corrupción no es vociferar... o con payasadas. Hay que tener un programa concreto, eficaz y específico para lograrlo y nosotros venimos construyéndolo. Este país no va a derrotar la corrupción si no transforma los organismos de control", señaló.

