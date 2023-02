El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, ha venido denunciando hechos violentos en su departamento en medio del cese del fuego que el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene con cuatro estructuras criminales, de las cuales algunas hacen presencia en su departamento, principalmente las disidencias de las Farc.



Dice que las extorsiones siguen e, incluso, que los disidentes "andan como pedro por su casa".



(Además: Caso del hijo de la ‘Gata’ y otros ‘resbalones’ del alto comisionado para la Paz)

¿El Gobierno ha hablado con ustedes sobre su rol en la ‘paz total’?



Nuestro compromiso con la paz es total, no queremos perder lo que se avanzó en el proceso de paz que se firmó con las Farc, no queremos volver a épocas oscuras, pero queremos ser útiles en ese propósito y no ser testigos mudos. Por eso le preguntamos al presidente Petro qué papel vamos a jugar en eso los gobiernos locales.



(Lea también: Gustavo Petro anuncia que la próxima semana se radica ley de sometimiento)

Esta fue mi intervención ante el presidente Petro durante la Cumbre de Gobernadores. Todos los temas nacionales deben ser de debate y aporte por el bien del país. La seguridad, es uno de ellos, de hecho el más delicado de todos y que hoy es preocupación de los colombianos. pic.twitter.com/wttpOLC0g2 — Juan Guillermo Zuluaga (@JuanGZuluaga) February 8, 2023

¿Se está cumpliendo el cese del fuego? Usted habla de extorsiones en las narices de la Fuerza Pública...



Los problemas no se pueden ocultar. En el Meta y en varios departamentos no se ha cumplido con el cese de hostilidades. Las extorsiones se han quintuplicado y en muchos lugares las disidencias andan como pedro por su casa, intimidando y obligando a la gente a cosas que no se pueden pasar por alto.



Además, tenemos presencia de más grupos que nos alteran el orden público y no se salva ni la señora de las arepas, que tiene un puesto en una esquina. Tenemos información de reclutamiento de menores. Están obligando a la gente a estar carnetizada. Están tomando ventaja y eso no se puede permitir.



(En contexto: Bandas: Petro plantea cambiar cese bilateral del fuego por cese de hostilidades)

El papel de los gobernadores puede ser fundamental porque conocemos el territorio FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo pueden aportar ustedes a la ‘paz total’?



El papel de los gobernadores puede ser fundamental porque conocemos el territorio, sabemos quién es quién, pero, además, somos aliados del Gobierno, somos la institucionalidad. Podemos hacer un buen acompañamiento. Esto no es tema ni de protagonismos ni de cosas parecidas. Creemos que alcanzar la paz es un anhelo que todos los colombianos están deseando. Queremos aportar bajo el liderazgo del presidente. Las regiones también queremos ser útiles.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA