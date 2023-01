Las elecciones regionales se empezaron a mover con más fuerza este año y, aunque en Barranquilla el clan Char ya tenía en Carlos Acosta Juliao como una ficha, la negociación que lideró Alejandro Char para que Juan Fernando Quintero llegara al Junior, lo puso como protagonista para los comicios de octubre.



(En contexto: Juan Fernando Quintero: así fue su presentación con el Junior de Barranquilla).

Una fuente cercana a los Char le dijo a EL TIEMPO que si Acosta no logra crecer lo suficiente, en marzo van a definir si Alejandro se lanza o no a la alcaldía de la ciudad, pero lo más seguro es que sí se lance.



Si bien es cierto que él no ha confirmado su aspiración, Ángel Tuirán, profesor de la Universidad del Norte, menciona que "hasta el momento se rumora mucho que será él el candidato y que hará una campaña corta por el reconocimiento que ya tiene".

El Metropolitano contó con una masiva asistencia para recibir a 'Juanfer'. Foto: Agencia Kronos

(Lea: Tras rumores de disputas en el Pacto, reaparecen Nicolás Petro y Agmeth Escaf).



Y su aparición en medio de las negociaciones para que Quintero llegara al equipo, da muestras, según analistas, de que es muy probable que sea él el candidato de esta casa.

Junior y elecciones

Fuad Char, el padre de Alejandro Char, es el presidente del Junior desde el 2014 y, según Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte, "el mejor momento deportivo del equipo ha coincidido con la llegada del clan Char a la Alcaldía de Barranquilla".



Lo que genera polémica, porque lleva a muchos a pensar que utilizan al equipo como un trampolín para sus aspiraciones políticas. Y es evidente lo que representa Junior para los barranquilleros y la llegada del jugador, que fue presentado ante unas 40.000 personas este domingo en el Metropolitano.

¡Junior días! ☀️🦈⚪️🔴



¿Hoy todos pal Metro pa recibir a KingTero?



¡Allá estaré! pic.twitter.com/2oWKkG3RwX — Alejandro Char (@AlejandroChar) January 15, 2023

"Junior sirve en Barranquilla y especialmente a la casa Char para bajar presiones políticas y para aumentar el ánimo de la ciudad cuando las cosas van mal en términos político administrativos", dice Trejos.

Pero agrega que sí es posible afirmar que "ellos han utilizado al Junior para mejorar su imagen y gestionar algunas crisis en la ciudad", pero su éxito electoral viene de "ostentar un importante poderío económico basado en un 'holding' empresarial y un poderío político que se traduce en un caudal de votos importante".



Frente a esto, Tuirán añade que siendo dueños de un equipo, es apenas normal que quieran reforzarlo para tener buenos resultados, pero "teniendo en cuenta la cantidad de vínculos que tienen en la ciudad, va a tener un impacto en lo político".



Álex Char cerró la alcaldía en 2019 con una aprobación del 95 por ciento, según Invamer. Además, fue precandidato presidencial y quedó de segundo en la coalición Equipo por Colombia con una votación del 17,72 por ciento, lo que fueron más de 700 mil sufragios.



(Lea: Las apuestas políticas para las regionales en Cali y Valle del Cauca).



Esta casa política, que en Barranquilla encabeza Alejandro, ya tiene un capital fuerte, por lo que, según Tuirán "los resultados electorales de octubre no están directamente relacionados, porque no se aseguran resultados electorales de esa contratación, pero sí genera un ambiente favorable al proyecto político de Alex Char".



Claudia M. Quintero

REDACCIÓN POLÍTICA

