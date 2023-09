Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, expresó recientemente sus opiniones políticas y confesó algunos detalles sobre la vida del mandatario de Colombia.



El biólogo tampoco dudó en hablar sobre su percepción del equipo del mandatario, así como el estado actual de la izquierda en el país.

En entrevista con el programa Los Informantes, de Caracol Televisión, Juan Fernando Petro habló abiertamente de temas e inquietudes que resuenan entre los colombianos, como el por qué de las ausencias del presidente a distintos eventos en su agenda, así como lo que ocurre al interior de la coalición del Pacto Histórico.



Entre sus declaraciones hubo algunos detalles sobre la intimidad de su familia que llamaron la atención, como por ejemplo, que cuando tanto él como el primer mandatario eran menores de edad fueron informados de tener el Síndrome de Asperger.



Así como también habló sobre lo que opinaba acerca de la vicepresidenta Francia Márquez.



"Yo la veo muy desdibujada, muy perdida, sin objetivos, sin fundamentos, sin una base, sin ninguna propuesta tampoco", expresó.

En la izquierda son 'pirañas entre ellos mismos'

En medio del dialogo con la Nena Arrázola, Juan Fernando Petro señaló que "todo es conflicto dentro de la izquierda".



Ante la pregunta sobre si cree que hay personas del partido de gobierno que "disparan hacia adentro", como lo hace la oposición, él respondió: "En mi caso es desde adentro. Para mi no es Paloma Valencia, no es la derecha, no es el Centro Democrático, no es ni siquiera Uribe. Yo no tengo nada que decir en contra de ellos. Para mi (son) los mismos de adentro".



En la misma línea señaló que no confía en ningún integrante de la Colombia Humana y que no es del Pacto Histórico, ni le interesa serlo.

Él ya ni siquiera es de izquierda, su pensamiento ya ha evolucionado tanto que eso ya no es de izquierda FACEBOOK

TWITTER

"Yo no soy del Pacto Histórico. No me interesa", dijo.



"Veo que la izquierda -saco a mi hermano de ahí, porque él ya ni siquiera es de izquierda, su pensamiento ha evolucionado tanto que ni siquiera es de izquierda- pero esa izquierda fundamentada en esos conceptos retrógrados, anquilosados, de mamertos, sube a un poder muerta del hambre, nunca ha sabido qué es el poder y son pirañas entre ellos mismos (sic)", expresó.



Al final, en un balance general del equipo de ministros del Presidente, sin entrar en nombres, Juan Fernando Petro manifestó: "El presidente tiene todas las intenciones, pero los que están detrás de él como que no tienen la visión, ni la perspectiva, ni la gerencia, ni las ganas de ponerse las botas e irse a los territorios".

LAURA AVENDAÑO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea también en EL TIEMPO: