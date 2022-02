Juan Fernando Cristo, integrante de la Coalición Centro Esperanza, anunció en la mañana de este jueves que retira su aspiración presidencial.



El exministro era uno de seis los precandidatos que tenía la coalición para las consultas internas del próximo 13 de marzo. Eso significa que quedan en la contienda Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo, Alejandro Gaviria y Carlos Amaya.

A través de un video, Cristo recordó que desde hace un año comenzó la gestación de la Coalición de la Esperanza y que desde ese momento se impusieron la tarea de ofrecerle a Colombia una opción distinta, de cambio con liderazgo colectivo y alejada de los extremos.



Agregó que desde que iniciaron este camino señaló que la candidatura presidencial para él "era una opción, no una obsesión".



"Por eso, porque prefiero lo colectivo a lo individual decidí no inscribirme para participar en la consulta popular. Voy a dedicar todos mis esfuerzos a apoyar y respaldar lo que significa la Coalición Centro Esperanza para los colombianos", fue la declaración del exministro.



Sobre lo que viene, Cristo dijo que seguirá defendiendo la propuesta de construir un país sin privilegios y un Estado para todos los colombianos, no para unos cuantos.



"A partir de este momento seré un soldado incondicional de esta causa", concluyó el exministro.



