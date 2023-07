El próximo 8 de agosto se cumplirán 26 años del asesinato de Jorge Cristo Sahium, médico, congresista liberal y, sobre todo, padre. Desde que ocurrió ese crimen, perpetrado por la guerrilla del Eln, Juan Fernando Cristo, su hijo, se dedicó año tras año a escribirle una carta en la que hace un recuento de la situación política del país.



(Además: Venezuela, protagonista del primer día de agenda de Petro en Bruselas).

Ese compendio de textos hoy son Cartas a mi padre, un libro que, con prólogo de Ricardo Silva Romero y publicado por Editorial Planeta, será presentado por Cristo el próximo 27 de julio en la biblioteca del Gimnasio Moderno de Bogotá, en un conversatorio en el que estará acompañado por la escritora Piedad Bonnett. En entrevista con EL TIEMPO, el abogado y exministro del Interior habla sobre el proceso de construcción de la obra y cuenta cómo ha sido el proceso para perdonar a los responsables de la muerte de su padre.

¿Qué lo motivó a construir este libro?

Facebook Twitter Linkedin

Cartas a mi padre, el nuevo libro de Juan Fernando Cristo. Foto: Planeta

Todos los años desde el asesinato de mi papá en el 97 por parte del Eln, comencé a hacer un ejercicio, digamos, de desahogo y de cicatrización de los dolores. Empecé a publicar cada año en el periódico La Opinión de Cúcuta, todos los 8 de agosto, que fue el día del asesinato, una carta en forma de columna, contándole lo que había sucedido en Colombia durante el año en la coyuntura política, con los temas del conflicto armado, obviamente con temas de la vida de la familia y de mi vida personal. Yo he mantenido esa disciplina y el año pasado, cuando se cumplieron los 25 años, conversando con un grupo de amigos que regularmente leen la carta, surgió la idea de recopilar en un libro todas esas columnas, que de alguna manera traen la historia del país de los últimos 25 años en la política, lo que pasó en los distintos gobiernos frente a las reformas y al propio tema de las negociaciones de paz. Eso me motivó a publicar las 25 columnas y el libro en general.

¿El país ha cambiado durante estos 25 años?

Sí, precisamente lo interesante es que es un libro que de alguna manera combate esa visión fatalista y esa autoflagelación que nos gusta tanto los colombianos. Si bien el país no ha alcanzado la paz y no ha superado el conflicto y tenemos todavía serios problemas de seguridad, no es comparable con el país de hace 25 años, con el país que había cuando asesinaron a mi padre. Una época marcada por la propia existencia de las Farc como movimiento armado, que tanto daño hacían, o la existencia de grupos de autodefensa y su inmenso poder. Digamos que hay diferencias sustanciales en el desarrollo económico y social. Se ha demostrado además una enorme fortaleza institucional, pero también hay que decirlo, a veces pareciera, por ejemplo, precisamente en el caso del Eln, que el tiempo no ha pasado. O sea, 25 años después sigue existiendo, sigue generando daño, causando víctimas y seguimos hablando de procesos de paz con ellos. Luego hay claros y hay oscuros.



(Lea también: Protocolos del cese del fuego entre el Gobierno y el Eln: así funcionarán).

Justamente, en este proceso que se adelanta con el Eln, ¿usted ve voluntad real de paz?

Esperaría, siempre he creído, que la única manera de conocer la verdad del asesinato de mi papá será el día en que el Eln acuda a un Tribunal de Justicia Transicional (...). FACEBOOK

TWITTER

Primero, son los mismos comandantes, ¿no? Parece increíble que sigan las mismas personas al mando del Eln. Segundo, en el libro relato dos encuentros que he tenido en estos 25 años con el jefe negociador de esa guerrilla, ‘Pablo Beltrán’: uno en la serranía de San Lucas, por allá en el año 2000, y otro durante el gobierno del presidente Santos en Quito. Y le sorprende a uno que mantienen el mismo dogmatismo, mantienen la misma posición como si el mundo no hubiera cambiado. He acompañado todos los esfuerzos de todos los gobiernos con el Eln, creo que esa es la salida, pero la verdad es que a esa guerrilla le falta aún demostrarles a los colombianos que realmente tienen voluntad de paz y sobre todo que han tomado una decisión unificada de abandonar la violencia y abandonar las armas. Aún no veo ese compromiso y esa decisión clara del Eln, ojalá se vaya consolidando con el paso de las negociaciones y que el cese bilateral del fuego sirva.

Usted dice que este es un libro que trata el tema de la paz, ¿concibe este ejercicio como un aporte significativo para la paz del país?



Lo siento como un aporte o una contribución a la historia del conflicto en Colombia en estos 25 años y a los esfuerzos de paz que han hecho en distintos momentos todos los gobiernos, pero también a los esfuerzos de reconciliación. También como un mensaje de que no es con odio, no es con venganza, no es con rencor, como las víctimas vamos a contribuir a la reconciliación de este país. Esa reconciliación se logra avanzando en cicatrizar heridas, obviamente partiendo de un reconocimiento y de la verdad por parte de los violentos, que en el caso nuestro, por parte del Eln, aún estamos esperando. Pero sí es un aporte y un mensaje de que el camino tiene que ser el diálogo y la reconciliación.



(Le puede interesar: Fuerte rechazo a Fabio Valencia por decir que proceso de paz con las Farc es un fracaso).

¿Qué mensaje quiere enviar?

El mensaje de que uno puede, como víctima de este conflicto, uno puede ser capaz de reconstruir su proyecto de vida, de liderar iniciativas que beneficien a las víctimas del conflicto, como lo hicimos con la ley de víctimas y restitución de tierras, que tuvo un enorme efecto reparador desde el punto de vista personal. Creo que lo que quiero es dejar un mensaje de esperanza y optimismo a pesar de la dificultad.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Fernando Cristo presentará su libro el próximo 27 de julio. Foto: Archivo EL TIEMPO



Ricardo Silva Romero escribió el prólogo. ¿Cómo fue el proceso para que él hiciera parte del libro?



Una persona que tuvo mucho que ver en todo el proceso de construcción del libro fue Lariza Pizano, con quien conversé mucho. Y charlando con ella y con Juan David Correa, que fue el editor de Planeta, pensando en quién podría escribir el prólogo, llegamos a la conclusión de que Ricardo era la persona ideal. Es alguien que ha venido escribiendo mucho de paz, de reconciliación y del conflicto. Había leído casi toda su obra y acababa de leer un libro suyo, Río Muerto, y me dejó muy impactado la historia, el drama del desplazamiento y la violencia en los pueblos de Colombia. Entonces lo llamé, le conté de qué trataba el proyecto, le conté en lo que estábamos trabajando e inmediatamente, sin dudarlo, le encantó. Dijo que apenas tuviéramos el texto final se lo mandáramos, y así fue.

¿Este libro lo ve como un ejercicio de perdón, como un ejercicio para cerrar un ciclo?



Siempre he dicho que somos muy pocas las víctimas privilegiadas que podemos reconstruir el proyecto de vida. La mayoría no lo pueden hacer. FACEBOOK

TWITTER

Sí, en la medida en que la muerte de mi papá nunca se esclareció, y que nunca supimos realmente qué pasó, más allá de saber quiénes eran los responsables, y de que nunca conocimos la verdad, uno permanentemente está cerrando ciclos, que, sin embargo, vuelven y se abren con las nuevas coyunturas del país. Para mí, por ejemplo, estar presente el día que se sancionó la ley de víctimas y la restitución de tierras en el Palacio de Nariño, fue cerrar un ciclo, un ciclo de reconciliación, de trabajo por las víctimas del conflicto. Siempre he dicho que somos muy pocas las víctimas privilegiadas que podemos reconstruir el proyecto de vida. La mayoría no lo pueden hacer. Eso lo sentí cuando se sancionó la ley de víctimas y cuando me enviaron el primer ejemplar del libro, sentí que estaba cerrando este ciclo de 25 años sin la presencia de mi papá. Pero la verdad, le debo confesar, sigo esperando la verdad por parte del Eln.

¿En este proceso ha recibido alguna invitación o ha tenido charlas con esta delegación del Eln para que pueda darse ese perdón?



No, en este proceso no. Participé en la delegación del presidente Santos y hablé con ellos. En el libro relato justamente la manera, que eso me impresiona, cómo intentan evadir sus responsabilidades en un crimen de esta naturaleza, como en muchos otros. Eso lo digo también allí, porque hace parte como de una estrategia de estos grupos armados para guardarse las verdades para determinados momentos. Esperaría, siempre he creído, que la única manera de conocer la verdad del asesinato de mi papá será el día en que el Eln acuda a un Tribunal de Justicia Transicional y tenga que reconocer la verdad de sus crímenes para acceder a mecanismos y a penas alternativas.



(Siga leyendo: ‘El presidente Petro quería a alguien del partido en la mesa y Uribe me llamó a mí’).

Hoy quiero compartir con Uds una noticia que me emociona mucho.Ya está en las librerías de todo el país mi libro Cartas a mi Padre,con un bello prólogo de ⁦@RSilvaRomero⁩ . Los invito a leerlo. ⁦⁦⁦@Planetadelibros⁩ pic.twitter.com/FWLVJyhhmS — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) July 3, 2023

¿Esos encuentros están relatados en el libro?

En el libro están relatados dos encuentros con ‘Pablo Beltrán’, como le dije anteriormente, y también tuvo encuentros con Felipe Torres y Francisco Galán. De alguna manera, hubo solicitudes de perdón, pero ese perdón sin conocer la verdad queda en el vacío.

¿Usted cree que su padre hoy estaría conforme con lo que se vivió en el país?

Mi padre, paradójicamente, fue un liberal de centroizquierda, socialdemócrata y progresista, que terminó asesinado en manos de una guerrilla que dice reivindicar las luchas populares. Él fue el ponente que incorporó el Protocolo 2 de Ginebra, Humanización de la Guerra, a la legislación colombiana por allá a comienzos de los 90. Pensaría que él en estos momentos estaría muy dolido. Cuando usted me preguntaba antes por si ha cambiado la situación en 25 años, le diría que ha cambiado para bien en muchas cosas, pero en el caso nuestro, en nuestro departamento, Norte de Santander, con las últimas noticias de los atentados del Eln, a uno le parece que el tiempo se ha congelado. Creo que eso tendría muy adolorido y muy satisfecho a mi papá.

En entrevista con EL TIEMPO, Fabio Valencia Cossio dijo que el proceso con las Farc había sido un fracaso, ¿le parece justa esa crítica?

Ese es el cinismo y el caradurismo total, que los inspiradores del Caguán, que trajeron una espiral de violencia después de ese fallido proceso, una espiral como nunca antes se vio en Colombia, de violencia paramilitar y del restablecimiento de las Farc. Dicen que el Caguán tuvo algunas “pequeñas fallas”, cuando lo que trajo fue una orgía de sangre en Colombia, y que el proceso de paz del presidente Santos, que permitió la desmovilización de 13.000 excombatientes de las Farc con un cumplimiento, ojo, del 97 por ciento, fue un fracaso. Increíble.

CAMILO A. CASTILLO

@camiloandres894

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias