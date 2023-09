La campaña de Carlos Fernando Galán a la Alcaldía de Bogotá sigue sumando apoyos. Este martes se oficializó la adhesión del exministro Alejandro Gaviria y este miércoles quien se sumó a la campaña fue Juan Fernando Cristo, también exministro y dirigente del partido En Marcha.



El partido, que es de origen liberal, se une a la campaña del Nuevo Liberalismo tras lograr un acuerdo programático en temas de seguridad ciudadana, cumplimiento del acuerdo de paz y protección social e integración regional.



(Lea: 'Encuentro de tibios': Vargas sobre llegada de Alejandro Gaviria a campaña de Galán)

"En Marcha y el Nuevo Liberalismo son dos partidos nuevos, de alguna manera para la gente en todo el país están representando un espacio para promover nuevos liderazgos que defiendan ese pensamiento liberal", aseguró el exministro Juan Fernando Cristo durante la presentación de la alianza, que se realizó en la mañana de este miércoles en el norte de Bogotá.



(Le puede interesar: ¿A qué le apuesta el Centro Democrático para las elecciones del 29 de octubre?)



Asimismo, dijo que estas nuevas expresiones políticas de pensamiento liberal son un grito de rebeldía frente "a lo que es hoy la estructura del Partido Liberal, un grito de rebeldía, de disidencia, de no estar conformes con el statu quo en el país en general y en el Partido Liberal".

Facebook Twitter Linkedin

Juan Fernando Cristo. Foto: Prensa En Marcha

Según Cristo, es necesario que la capital del país salga de la polarización en la que ha estado en los últimos años y por eso considera que Galán es la persona indicada para que los bogotanos tengan un propósito en común.



Dijo que quizás desde la alcaldía de Lucho Garzón la ciudad comenzó a dividirse. "Cada alcaldía fue cada vez más polarizante. Creo que más de 20 años después es bueno que los bogotanos tengamos propósitos comunes y no sigamos en esta pelea".



(Siga leyendo: Elecciones 2023: ¿puede votar en Corferias si no alcanzó a inscribir su cédula?)



Galán, quien lidera la intención de voto en la mayoría de las encuestas que se han realizado de cara a las elecciones del 29 de octubre, afirmó que para él es muy importante recibir el respaldo de En Marcha y reiteró que van a superar las peleas políticas, que va a superar las pelas políticas y va a innovar y a resolver los problemas.



"Eso se hace con un gran equipo que tenga experiencia, que tenga conocimiento en administración pública (...). Con principios de origen liberal, que compartimos. Creemos que esta ciudad es de pensamiento liberal, por eso tengo la claridad de que esta lista (la del Concejo) va a tener un resultado extraordinario y que el equipo que vamos a llevar a la Alcaldía va a tener un resultado extraordinario", afirmó el candidato.



Y agregó que no es momento "de aflojar". Esto, teniendo en cuenta que se vienen las semanas más intensas de la campaña.

Facebook Twitter Linkedin

Alejandro Gaviria - Carlos Fernando Galán Foto: @CarlosFGalan

Entre otros puntos acordados por ambos dirigentes es que Bogotá "debe contar con un sistema de protección social universal, que permita a sus habitantes, y en particular a los más pobres y vulnerables, hacer frente a las crisis, encontrar empleo, mejorar la productividad, invertir en salud y educación y proteger a los adultos mayores".



Asimismo que "el próximo alcalde deberá, una vez elegido, iniciar la revisión y promover la discusión del Proyecto de Acto Legislativo (PAL) que fue radicado recientemente en el Congreso por En Marcha con el propósito de cambiar la fórmula de distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP)".



(En otras noticias: Gran foro de EL TIEMPO sobre garantías electorales 2023-Colombia Elige)

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Enrique Robledo, Gustavo Bolívar, Diego Molano, Jorge Luis Vargas, Carlos Fernando Galán, Juan Daniel Oviedo y Rodrigo Lara. Foto: Archivo EL TIEMPO

Esto teniendo en cuenta que se prioricen los programas de Bogotá Sin Hambre 2.0, Jóvenes a la U y el Sistema Distrital del Cuidado.



Y sobre temas de seguridad indican los acuerdos que "deberá estar enfocada en intervenir integralmente las economías criminales, prevenir la comisión de delitos en el espacio público y garantizar el acceso generalizado a la justicia".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA