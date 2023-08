El exministro del Interior y dirigente del partido En Marcha Juan Fernando Cristo, en entrevista con EL TIEMPO, insiste en que Colombia debe avanzar hacia el federalismo y, precisamente, esa es una de las premisas de sus candidatos de cara a las regionales de octubre.



"El país tiene que avanzar hacia un Estado de naturaleza federal porque la descentralización, que nos prometieron en 1991 con la constituyente, 32 años después es una promesa fallida. Queremos en En Marcha de relieve la importancia de que el país se meta a fondo en una discusión sobre la naturaleza del Estado colombiano", afirmó.



¿Cómo está preparándose su partido, En Marcha, de cara a las elecciones regionales de octubre?



Estamos muy entusiasmados, muy contentos por lo que ha venido sucediendo en los últimos meses. Hay más de 3.000 candidatos a ediles, concejos, alcaldes, asambleas y gobernadores en todo el país. Nos hemos consolidado como una fuerza política renovadora, incluyente, moderna, plural, diversa, que estamos defendiendo causas como el federalismo. El país tiene que avanzar hacia un Estado de naturaleza federal porque la descentralización, que nos prometieron en 1991 con la constituyente, 32 años después es una promesa fallida. Queremos en En Marcha de relieve la importancia de que el país se meta a fondo en una discusión sobre la naturaleza del Estado colombiano.

El liberal Juan Fernando Cristo, pasó de la Centro Esperanza al Pacto Histórico. Foto: EL TIEMPO

¿Cómo se ha sido ese regreso a las calles a hacer campaña?



Primero, muy contento de ver el interés de nuevos liderazgos en todas las regiones de Colombia de contar con la participación de En Marcha en sus campañas. En unos casos con aval único, en otros en coaliciones en la mayoría de los casos con sectores alternativos, sectores progresistas de este país. Pero muy contento porque tenemos candidaturas extraordinarias, liderazgos nuevos. Lo que hemos dicho es que En Marcha es un partido de origen liberal pero es un partido que más allá de ideologías quiere defender causas como esta del federalismo, como la participación digital de la gente, que las decisiones de En Marcha se tomen fundamentalmente con base en la participación de la gente en las distintas regiones de Colombia.



¿Qué se han encontrado en las regiones?



Lo que percibimos es una frustración grande de muchos sectores con lo que viene sucediendo en el país, especialmente en materia de seguridad, fundamentalmente un deterioro de la seguridad muy grande, hay una preocupación muy grande tanto en las grandes capitales con la seguridad ciudadana como en las zonas históricamente afectadas por el conflicto, por el recrudecimiento de ese conflicto y de la violencia generada, fundamentalmente, por los grupos armados al margen de la ley como el Eln, las disidencias y el 'clan del Golfo', fundamentalmente.

¿Cómo enfrentarse a los partidos tradicionales que tienen estructuras políticas, e incluso maquinarias, en las regiones, teniendo en cuenta que ustedes son un partido joven?



Desde la elección del presidente Gustavo Petro, la ciudadanía está consciente, más allá de que hoy simpatice o no con lo que está haciendo el Gobierno, de la posibilidad de derrotar esas maquinarias, de la posibilidad de que con propuestas, con ideas, defendiendo causas se pueden movilizar para producir, además, resultados electorales, si se pueden llamar así, sorpresivos en algunas partes. Los grandes partidos, por ejemplo, aparecen haciendo coaliciones en torno a los candidatos a gobernaciones que, por ejemplo, aspiran a reelegirse, a los que representan los intereses históricamente tradicionales en esas regiones. Creo que va a haber resultados interesantes en muchas partes del país, no solamente con candidaturas de En Marcha, también con candidaturas cívicas, independientes.



Jairo Castellanos, Juan Fernando Cristo, Guido Echeverri y Gustavo Moreno Foto: Prensa En Marcha

¿A qué se refiere?



Las elecciones regionales y locales son muy distintas a la nacional. La dinámica local y regional lleva a que, en unos casos, la gente quiera votar por el cambio, pero no por el cambio con el Gobierno Nacional, sino por el cambio de lo que representa el poder establecido en las regiones. Uno ve ciudades como Medellín o Cali en donde es absolutamente claro que la gente quiere votar por cambiar las administraciones municipales, por cambiar el rumbo de la ciudad que no necesariamente coincide con esa noción de cambio que se tiene a nivel nacional. En la mayoría de capitales hemos tomado la decisión de acompañar propuestas renovadoras, nuevas, competitivas. Tenemos unas grandes posibilidades por lo menos en 10 capitales, en unos casos solo de En Marcha, en otros de coaliciones, y eso nos tiene muy entusiasmados. Ese poder en las regionales se enfrenta con mucho trabajo, nuevos liderazgos e ideas y propuestas.

¿La actualidad del gobierno del presidente Gustavo Petro tendrá alguna incidencia en las regionales?



Las locales tienen un componente muy particular. No siento ni ahora ni en ocasiones anteriores que la gente salga a votar en Bucaramanga o en Magangué o en Ciénaga, por citar solo algunos municipios, para elegir a su alcalde o gobernador diciendo que va a votar contra Petro o por Petro o por el Gobierno o por el Pacto. Las regionales tienen un componente local y regional muy grande. Claro, habrá sectores que se muevan así.



Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

¿Cómo cree que le va a ir al Pacto Histórico?



Yo creo que al Pacto Histórico le va a ir mal en las elecciones de octubre, pero no por un voto castigo contra el gobierno Petro, sino porque, en líneas generales, no se organizaron, no promovieron nuevos liderazgos y no tienen candidaturas del Pacto Histórico en la mayoría de ciudades el país. En el caso de Bogotá, es distinto y va a ser interesante ver la elección de Bogotá. Pero cuando usted sale de Bogotá, casi que no hay candidaturas del Pacto en la mayoría de capitales y departamentos de Colombia. Hay mucha división en el Pacto, eso no es ningún secreto. No pudieron ponerse de acuerdo en promover candidaturas únicas y eso, sin duda alguna, lleva a anticipar un fracaso bastante grande del Pacto Histórico en las elecciones de octubre que, obviamente, en el análisis se podrá tomar como una derrota también para el presidente Petro. Pero, en mi concepto, tiene mucho más que ver con la falta de organización y de candidatos del Pacto en todo el país.

Su nombre estuvo sonando como ministro del Interior. ¿Le ofrecieron el cargo?



Yo ya fui ministro del Interior tres años durante el gobierno del presidente Santos. Tuve el honor y la satisfacción de acompañar al presidente Santos, saqué adelante la reforma para prohibir la reelección presidencial, que mejoró muchos aspectos del equilibrio de poderes en el país. Impulsamos la agenda de la paz. Digamos que, si se quiere ser muy generosos en la calificación, pasé el examen. Lo he pasado con 3, 3,5 y uno no puede arriesgarse después de pasar a rajarse nuevamente. Ahora estoy concentrado en el proyecto político de En Marcha.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA