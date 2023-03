En Colombia está abundando la creación de partidos políticos. A la fecha, según el Consejo Nacional Electoral, hay 31.



La lista se agrandó con la decisión del CNE de entregarles personería jurídica a Nueva Fuerza Democrática, del expresidente Andrés Pastrana; Independientes, del alcalde de Medellín Daniel Quintero y Esperanza, Paz y Libertad, el partido que surgió tras la desmovilización de la antigua guerrilla EPL.



En medio de estos múltiples movimientos también se encuentra En Marcha, el partido que lidera el exministro Juan Fernando Cristo, el cual recibió su personería en diciembre de 2022.



Con este partido, Cristo y sus miembros participarán en las elecciones de este año e incluso se enfrentará a algunos de sus compañeros de coalición del año pasado. Es el caso de Jorge Enrique Robledo y Sergio Fajardo, que al igual que Cristo, hacían parte de la Coalición Centro Esperanza.



Sin embargo, Robledo y Fajardo se unieron para crear su movimiento Dignidad y Compromiso. Cristo, por el contrario, se la jugará solo con En Marcha. ¿En qué se diferencian entonces sus partidos? El exministro habló con EL TIEMPO al respecto y sus planes para entrar al ajedrez de las elecciones regionales.

Juan Fernando Cristo. Foto: Juan Fernando Cristo

¿Por qué volver al ruedo?

​Esto viene desde noviembre del 2018 cuando con Luis Eduardo Garzón y Guillermo Rivera lanzamos En Marcha. Obtuvimos el reconocimiento del Consejo Electoral como agrupación política, no como partido. Desde diciembre del 2018 está adscrita la agrupación política en el Consejo Electoral, con sus estatutos. con su plataforma programática, con su código de ética, con todos los requerimientos y en esa condición, como agrupación política, fue que participamos en la lista de la Coalición de la Esperanza en Senado. Tuvimos nueve candidatos y de esa lista se eligieron tres: Guido Echeverry, Jairo Castellanos y Gustavo Moreno.



Es un partido político que nace con una bancada nueva en el Senado de la República y después de la participación en las elecciones de Congreso, ya con los senadores, solicitamos el reconocimiento como partido. Es un proyecto que viene construyéndose desde hace cuatro años.

¿Cuál será la estrategia para este año electoral?

La apuesta es convertir a En Marcha en un partido que defienda causas de los colombianos. Vamos a jugarnos a fondo por poner en el debate electoral y político en Colombia el tema de la organización territorial en nuestro país, apostarle a un país de regiones, de autonomías. El centralismo ya no da más en este país porque nos ha llevado a construir un Estado que no ha sido capaz de solucionar los problemas de la gente. Yo creo que ese es el principal problema es de Colombia.



El gobierno de Petro ha puesto sobre el tapete, en buena hora, temas que parecían intocables en Colombia como la reforma laboral, pensional, la de salud...pero hace falta que discutamos a fondo el tema de la autonomía territorial en el país, de verdad y no con discurso.



Nuestra apuesta es ser el Partido de las regiones y el partido de la autonomía territorial.

¿Y qué otras apuestas tienen?

Ser el primer partido digital en Colombia. Vamos a ser un partido moderno, con afiliación digital, con consulta permanente a sus afiliados de las decisiones que todo el partido debe tomar utilizando las nuevas tecnologías



Otra apuesta son los nuevos liderazgos en todo el país. Ya salimos con los senadores. Estuvimos en Caldas, Norte de Santander, Santander, Bolívar. Vamos a ir a Valle.

¿A quiénes quieren convocar?

A muchos sectores independientes y a sectores liberales que no encuentran espacio para su liderazgos en los partidos tradicionales, con la ventaja de que este es un partido cero kilómetros, que arranca sin la pesada carga que tienen los partidos tradicionales en el país. Estamos muy entusiasmados con las elecciones regionales de octubre, que son solamente un paso para un proyecto político de más largo aliento.

Los invito a ver este video. @SomosEnMarcha https://t.co/Sgsar9nRd3 — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) February 21, 2023

¿Cómo es eso de que serán el primer partido digital? ¿Qué los diferencia del uso que hacen otros partidos de la tecnología?

Todo. Aquí ningún partido utiliza la tecnología, utilizan las redes sociales, pero no la tecnología. Vamos a tener una consulta permanente digital a los afiliados. El tema digital lo vamos a utilizar para realmente hacer un partido con una profunda participación democrática.



Aquí los partidos solo existen para elecciones y los afiliados no tienen ninguna voz dentro de los partidos, porque estos se convirtieron en clubes exclusivos de parlamentarios que toman las decisiones y buscan a la gente cada cuatro años.



Vamos a tener un proceso de participación permanente de todos los afiliados, una identificación digital de cada uno y una consulta permanente con ellos de las decisiones que deba tomar el partido frente a determinado proyecto de ley o frente al Gobierno.



Además vamos a tener un partido con unas direcciones regionales muy fuertes de autonomía territorial. Este no va a ser un partido con un director sentado en Bogotá repartiendo o negando bendiciones, sino con un profundo empoderamiento territorial en donde los liderazgos federales definan las posiciones en las regiones y definan también los procedimientos y los candidatos del partido en la regiones.

¿Qué opina del incremento de partidos políticos en el país?

​Eso es fruto de la manera cómo los partidos históricos resolvieron convertirse en clubes exclusivos de parlamentarios y no en partidos políticos. La gente está ávida de espacios de participación.



Estamos invitando especialmente a esos nuevos liderazgos, a todo aquel que quiera innovar, aprender, liderar, emprender en política caminos. Aquí tendrán la manera de participar y ejercer su liderazgos defendiendo causas y no ideologías que ya están trasnochadas.



Me parece que por eso en los últimos años hay como una especie de rebelión de la ciudadanía contra los partidos existentes. Por eso también hay tantos movimientos de firmas para plantear aspiraciones. La gente no se siente cómoda no se siente representada en los partidos actuales y nosotros queremos representar algo distinto.

Juan Fernando Cristo, exministro del Interior. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

La gente ya no confía en los partidos. ¿Por qué insistir en esta figura y no lanzarse, por ejemplo, por firmas?

Las firmas no representan ningún proyecto político colectivo, sino simplemente aspiraciones personales. Nosotros tenemos el sueño de construir un proyecto político colectivo para el país con un énfasis muy grande en producir un cambio de fondo en el ordenamiento territorial colombiano, avanzar hacia un país de regiones y un partido diverso incluyente y moderno que es lo que le está haciendo falta a Colombia.

Y hablando de coaliciones, ¿con quiénes se podrían unir? ¿Quién cabe en En Marcha?

​Nosotros no concebimos la política como que en una oficina bogotana nos reunimos con jefes de partidos o afines al gobierno de oposición y definimos qué se va a hacer los territorios. La construcción es exactamente el contrario.



Queremos empoderarlos con la dinámica de que las regiones sean las que señalen con quién se pueden construir coaliciones en cada territorio del país. Vamos a tener seis direcciones regionales que tomarán las decisiones del partido en cada departamento, no solamente para hacer coaliciones o dar avales sino para fijar posiciones frente al desarrollo de cada región del país. Vamos a ser un partido independiente en esa materia. No vamos a estar casados con ninguna coalición ni de oposición ni del gobierno.

¿Cómo ve el movimiento que crearon Fajardo y Robledo?

​Yo la celebro. Ambos fueron magníficos compañeros en la Coalición Centro Esperanza. Son dirigentes respetables y reconocidos en el país con unas convicciones y una trayectoria muy clara, muy limpia. Es una buena opción la que le presentan a los colombianos.



Nosotros estamos en la construcción de un proyecto distinto, con sus diferencias pero también con coincidencias. Seguramente en muchos territorios nos encontraremos respaldando a los mismos candidatos, en otros seguramente no. Va a ser importante que los colombianos tengan esas distintas opciones en las próximas elecciones.

Fundadores del partido Dignidad y Compromiso. Foto: Dignidad y Compromiso

¿Y en qué se diferencian?

​Son énfasis. Nosotros estamos muy jugados a fondo en estos temas de autonomía territorial, que nos diferencia con muchos otros sectores políticos para los cuales ese tema no es fundamental.



Tenemos diferencias en la actitud frente al Gobierno. Para nadie es un secreto que en el caso de Fajardo y Robledo tienen una actitud bastante crítica y dura con el Gobierno. En En Marcha votamoss en la segunda vuelta presidencial por Petro, en el caso de Compromiso Ciudadano y Unidad votaron en blanco. Ahí tenemos unas posiciones diversas frente al mismo desarrollo del Gobierno, pero son naturales y dentro del mayor respeto y cordialidad.

¿Van a representar al centro?

Nosotros no vamos a defender ideologías, vamos a defender causas: la de la autonomía territorial, la causa de la paz en Colombia que nos ha identificado a muchos de los que estamos en el partido y la causa de los derechos de las víctimas.

Ya que me habla de paz. ¿Cómo ve la paz total de Petro?

El planteamiento inicial del gobierno de buscar la paz total es el conveniente, es el que le sirve al país, pero ya tenemos que pasar de la idea general de la paz total a cómo vamos a instrumentar esa paz, cuál va a ser el método con el cual vamos a construir esa paz total con los distintos grupos violentos. Allí yo creo que el gobierno todavía le falta por aterrizar muchas ideas.



Creo que la gente, en general en el país, está confundida frente a la paz total, no entiende muy bien la diferencia de cada uno de los grupos. Es muy importante que el gobierno dé mayores claridades, dé señales de hacia dónde se va con unos cronogramas y procedimientos claros. Que no mezcle peras con manzanas.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Cristian Garavito / Presidencia

Una cosa es avanzar en un acuerdo de paz con el Eln, que es absolutamente válido y necesario, yo soy optimista frente a esa posibilidad, pero de ahí en adelante negociar con los demás grupos criminales que están dedicados única y exclusivamente al narcotráfico, es una equivocación.



Yo creo que la ley de sometimiento está bien orientada, pero me parece que es fundamental que quede claro que se les aplica a todos los grupos que no tienen origen político.

¿Cuál será su postura frente a Petro?

Me gusta mucho que estemos discutiendo estas reformas en Colombia. Parecía que había temas vetados en el país. Nadie podía hablar de reformar la salud, de reforma pensional. Hace 20 años no llegaba un proyecto de reforma laboral para garantizar derechos de los trabajadores y yo creo que es bueno que la sociedad debata esos temas.



Nosotros vamos a mirar esos proyectos en detalle y los consultaremos con la militancia de En Marcha para tomar posiciones frente al Gobierno y tener una percepción clara de lo que está pensando la ciudadanía para tomar decisiones.



Sobre la reforma de la salud, es importante entender que se puede avanzar en llevar la salud a los territorios olvidados, en dignificar las condiciones de los trabajadores de la salud, en fortalecer la prevención en salud sin necesidad de desbaratar el sistema que en estos 30 años ha dado buenos resultados para los colombianos.

Con la salida de Guillermo Rivera, quien ahora es embajador en Brasil, ¿qué figuras políticas tienen? ¿quiénes serán sus candidatos?

Hay candidatos en todo el país. No quisiera mencionar nombres porque cuando uno hace eso, comete omisiones. Pero en el caso de Bogotá, por ejemplo, vamos a trabajar muy de la mano con el liderazgo del exalcalde Luis Eduardo Garzón, que ha militado y es parte fundamental de En Marcha.



Y así en varios departamentos. Las exministra Griselda Yaneth Restrepo en el Valle; el concejal Luis Bernando Vélez, que es candidato a la Alcaldía de Medellín; el candidato a la Alcaldía de Cartagena, Dumek Turbay, Horacio josé Serpa...en fin. Hay muchos nombres.



En la tercera semana de marzo haremos el evento nacional en Bogotá.



Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA