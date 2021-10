¿Cuál es el ADN de la Coalición de la Esperanza?

Doctor Cristo, hoy va a haber un anuncio importante de su campaña. ¿Se lanza o no se lanza?



Pertenecemos a la Coalición de la Esperanza desde hace un año. Hemos participado en su construcción y consolidación. En ese contexto, iremos a defender las ideas de En Marcha en la consulta popular de marzo, como lo definió nuestra dirección nacional la semana pasada.



¿En Marcha es usted y quién más? Para saber cuánta competencia tiene…



Ja, ja, ja. En Marcha la fundamos un grupo de dirigentes liberales que nos separamos del partido desde el 2018, cuando el liberalismo tomó la decisión de apoyar al gobierno del presidente Duque.



Pero usted es como el único que suena en esa ‘marcha’…



No, no, no. Ahí está Luis Eduardo Garzón, estuvo Guillermo Rivera, estuvo Griselda Janeth Restrepo y están muchos jóvenes de todo el país, que se separaron del oficialismo liberal.



¿Y Humberto de la Calle?



Humberto, no. Él es un liberal disidente, independiente, talvez. (Ríe).



Ah, es que esa es otra categoría. Porque el senador Luis Fernando Velasco también es liberal disidente independiente, pero se va para el Pacto Histórico…



Hay como una diáspora liberal, como consecuencia del manejo del partido. Nosotros consolidamos una organización a nivel nacional, en todos los 32 departamentos. Defendemos una propuesta liberal para Colombia, que el Partido Liberal renunció a defender.



Van con un candidato propio de En Marcha que va a ser usted, compitiendo por la candidatura de la Coalición de la Esperanza…



Sí. Como lo harán el Nuevo Liberalismo, Compromiso Ciudadano, y Dignidad, de Jorge Robledo. La democracia cambió en Colombia, gracias al acuerdo de paz del 2016, que abrió la política a fuerzas independientes, distintas, ciudadanas. Las coaliciones estarán por encima de los partidos, que perdieron su vocación de poder. Soñamos con un modelo político para el país tipo concertación chilena, en donde varias fuerzas políticas y distintos liderazgos, en medio de las diferencias, proponen una agenda de mediano y largo plazo al país.



¿Y el Partido Verde ya está adentro de la Coalición?



También ha participado en la elaboración de sus principios programáticos y éticos. Pero hoy tiene una discusión interna, que esperamos resuelva pronto.

¿Sobre si van con candidato propio, o si resuelven apoyar a Petro desde la primera vuelta?



Las opciones son acompañar la Coalición de la Esperanza, o dejar en libertad a su dirigencia y militancia en las elecciones de marzo. Habrá que esperar qué resuelven en la reunión de su dirección nacional, esta semana.



¿Cree que Alejandro Gaviria también entrará a la Coalición?



Nosotros le enviamos una invitación muy cordial a dialogar. Pero para no ponerlo en términos de vetos, que es bastante odioso, lo que decimos es: aquí hay unos valores que hemos construido durante un año en la Coalición de la Esperanza. Creemos en el liderazgo colectivo y no en los caudillos y mesías que van a venir del cielo a salvar a Colombia. Segundo, es una coalición de oposición a lo que ha significado el pésimo gobierno uribista de Iván Duque. Tercero, es una coalición de cambio, pero para unir a los colombianos y no para seguir dividiéndonos. Cuarto, es una coalición alejada de los partidos tradicionales que han acompañado al gobierno Duque. Y, quinto, es una coalición alejada de los extremos, a lo que algunos pretenden reducir la política colombiana.



¿Ese es como el ADN?



Sí, es el ADN de la Coalición de la Esperanza. Sobre esa base, no solamente Alejandro Gaviria, sino muchos dirigentes, fuerzas políticas y fuerzas sociales del país están invitados a que nos acompañen.



Pero el propio Alejandro Gaviria ha respondido que la Coalición de la Esperanza no puede ser excluyente. Incluso ha sido más claro. Ha dicho que no se puede concebir hacer política sin políticos. Y que él no va a vetar a todos los jóvenes que se han matriculado en el Partido Liberal, así sea un partido tradicional, porque a unas personas no les gusta el nombre del jefe del partido…



El liberalismo cabe en la Coalición de la Esperanza. El partido gavirista no. Son proyectos políticos distintos. Tenemos consolidada una coalición con la que queremos representar algo distinto a lo que ha venido sucediendo en Colombia. Por eso en la Coalición cabe un Gaviria, que es Alejandro, pero no caben dos, ni mucho menos tres.



¿Y cuáles son los tres Gavirias?



No, pues ni un segundo ni un tercero… (Carcajadas).



Interprete usted…



Es que por ahí hay un Simón que también es Gaviria… ¿Ya se están asegurando de que no entre tampoco? (Risas de los dos)



Los liberales son muy bienvenidos, pero no el partido de Gaviria.



Bueno, pero a ver. La Coalición de la Esperanza era una fórmula muy interesante para reunir a una cantidad de gente que evidentemente no está en los extremos. Y hasta podría enriquecerse con una presencia como la de Alejandro Gaviria. Pero le han puesto tanta talanquera, y por ahora los ‘verdes’ están tan divididos, que la posibilidad del ingreso de Gaviria parece varadísima. Y mientras tanto, Petro parece un candidato sin adversario…



Petro va a tener un formidable adversario, que va a ser el líder de la Coalición de la Esperanza que gane la consulta en marzo. Seguramente hoy no se ve, pero ya se verá.



Hagamos el esfuerzo de enumerar cuáles son esas personas que en marzo podrían estar compitiendo por esa candidatura única de la Coalición de la Esperanza contra Petro.



Por el lado de los ‘verdes’ han planteado la candidatura de Carlos Amaya, que ha estado comprometido con la Coalición, y la de Camilo Romero, que ha estado distante. Los ‘verdes’ tendrán que resolver. Está Sergio Fajardo, está Jorge Enrique Robledo, está Juan Manual Galán. Estamos nosotros, con En Marcha. Humberto de la Calle no ha decidido aún si es candidato. Hasta el momento, esas seríamos las personas que competiríamos…



De qué está más cerca Alejandro Gaviria: ¿de llegar a las elecciones como candidato del Partido Liberal, o vía Coalición de la Esperanza?



Esa es una buena pregunta para él (ríe). Hoy en día, los partidos políticos que están acompañando al gobierno Duque no son ninguna alternativa para los jóvenes de este país ni para la ciudadanía en general. El estallido social que vivimos desde el mes de abril, tal vez las protestas más grandes que haya vivido Colombia desde el asesinato de Gaitán, no se puede pasar por alto. La obligación que tenemos como dirigentes es responder a esas inquietudes en lugar de seguir haciendo lo mismo.



¿Está de acuerdo con la tesis de la alcaldesa Claudia López de que la mano de Petro está detrás de la violencia de las ‘primeras líneas’?



Las protestas sociales en Colombia, antes del acuerdo de paz con las Farc y de su desmovilización, siempre eran estigmatizadas con la infiltración de las Farc y de la guerrilla, en general. Ahora, empezaron a señalar la mano de Petro y de la izquierda en esas protestas. Pero reducir la indignación ciudadana o señalar como tesis que toda esta gente que estaba en las calles aceptando un llamado de un caudillo como Gustavo Petro es desconocer que hay un descontento social.



Un sector de la Coalición de la Esperanza tiene la teoría de que hay que llegar a primera vuelta con un candidato propio. ¿Pero si en segunda vuelta toca apoyar a Petro, lo apoyan?



Eso no es cierto. No sé de dónde sale esa tesis. Muchos de los que estamos en la Coalición votamos en blanco en la segunda vuelta del 2018 y dijimos sí al referendo por la paz. Estamos convencidos de que la consulta de marzo va a ser exitosa. Tendremos lista única de la Coalición al Senado de la República. Porque no solamente hay que cambiar el gobierno, sino el Congreso, que se ha convertido en el principal obstáculo para el progreso y las reformas en este país. Y estamos convencidos de que ese candidato va a pasar a segunda vuelta y será elegido como presidente de los colombianos. La discusión, válida, sobre qué haría la Coalición de la Esperanza en una segunda vuelta si eso no llegare a suceder, ni siquiera se ha dado al interior de la Coalición.



¿Cree posible que Petro gane en primera vuelta?



Ninguna. Para eso se necesitaría que a la primera vuelta no llegaran sino dos fuerzas políticas, y eso evidentemente no se va a dar. Va a haber un candidato de la Coalición de la Esperanza, un candidato del Pacto Histórico que obviamente es Petro, y uno del Gobierno y del uribismo, de los partidos tradicionales. También ha anunciado Rodolfo Hernández que va a llegar como independiente a la primera vuelta presidencial. De manera que, necesariamente, habrá segunda vuelta.



¿Pero y esas encuestas de Petro?



Esta coalición no se construyó ni para atajar a Petro ni para sacar a Uribe del poder. Sería un propósito muy inmediatista y muy chiquito para los desafíos que tiene la sociedad colombiana hacia el futuro. Las encuestas muestran solo a Gustavo Petro como candidato porque falta mucho camino todavía para andar en este proceso. Vamos a hacer una consulta exitosa de la Coalición de la Esperanza, para que quien resulte triunfador en marzo sea realmente quien gane la Presidencia de Colombia. Aspiro a ganarme esa consulta. De manera que a partir de hoy, intentaré convencer al país de la necesidad de llegar a tres acuerdos fundamentales, en un gobierno de centro, como será el de la Coalición de Esperanza.



¿Cuáles son esos tres acuerdos sobre lo fundamental con los que sueña?



Un acuerdo institucional, un acuerdo territorial y un acuerdo social. Planteados sobre la base de que este país necesita un gobierno de derechos y no uno de derechas. Y como programa mínimo, aplicar la Constitución del 91 y avanzar en la implementación del acuerdo de paz.



Explíqueme su propuesta…



Estará de acuerdo conmigo en que ya no da más espera que este país se meta a fondo en una reforma del sistema político y del sistema judicial. Mientras no hagamos esas dos reformas, el Estado le va a seguir fallando al ciudadano. El segundo acuerdo es el territorial, para hacer realidad la descentralización y la autonomía, contempladas en la Constitución desde el 91. Hay que barajar y volver a repartir competencias y recursos del Estado colombiano. Con este centralismo asfixiante, lo demostraron la pandemia y las movilizaciones sociales, no vamos a resolver los problemas del país. Y eso no es creando regiones, sino sentándonos a hacer un pacto fiscal y a distribuir bien los recursos. Y por último, el acuerdo social, para que por fin seamos eficaces en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Si no entendemos que esta protesta social tiene que ver con eso, vamos a seguir en las mismas.



¿En caso de que no llegue a segunda vuelta el candidato de la Coalición de la Esperanza, usted, por ejemplo, votaría por Petro, sin que se le caiga la mano?



A mí no se me caería la mano, pero quedaría más segura votando por un candidato de la Coalición.



¿No se le caería la mano, pero por si acaso preferiría, mientras tanto, tenerla metida entre el bolsillo por ‘siacas’?



No habrá necesidad. Estoy convencido de que en segunda vuelta vamos a poder votar por el líder de la Coalición de la Esperanza, el que gane la consulta en el mes de marzo.



MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO