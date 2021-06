'Se equivocan quienes dicen que están en segunda vuelta': Cristo

La Coalición de la Esperanza empezó en firme la campaña para las elecciones presidenciales de 2022. Lo hizo con una correría que dio sus primeros pasos en Cali, siguió en Barranquilla y ahora llega al Eje Cafetero.

En esta, el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, el senador Jorge Enrique Robledo; el exjefe negociador, Humberto de la Calle, el exministro Juan Fernando Cristo y el excongresista Juan Manuel Galán están dando a conocer su propuesta programática.



(Puede leer: Se hundió proyecto que implementaba matrícula cero para universitarios)



Los cinco líderes, que definirán su candidato único para primera vuelta en las consultas que se harán el 13 de marzo, dicen que buscan alejarse de los extremos y verse como la opción de centro. EL TIEMPO habló con Juan Fernando Cristo, quien respondió a las críticas de la poca renovación que algunos ven en esta coalición y también reveló si habría una posible alianza con Gustavo Petro.

Facebook Twitter Linkedin

Los cinco líderes de la Coalición de la Esperanza Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Los críticos aseguran que no representan ninguna renovación...

​

Esto se trata de una sumatoria de trayectoria, experiencias y resultados de muchos de nosotros. Hoy en día, después de la improvisación del gobierno del presidente Duque, hay que combinar renovación de ideas, de liderazgos, con experiencia pero sobre todo con resultados. Y esperamos que llegue mucha más gente: mujeres, sectores indígenas, afros, víctimas...



¿Cómo harán esa convocatoria?

​

No con populismo, politiquería, y no solamente con un discurso radical de oposición al Gobierno. Por eso, lo que primero que hicimos fue la presentación de la propuesta programática y los principios éticos. Y si los ciudadanos se sienten interpretados en ellos, se puedan sumar a un esfuerzo por unir y no dividir a Colombia. Por presentar una opción alejada de los extremos, con liderazgo colectivo y no con caudillismo.



Les hacen falta mujeres. ¿Cuándo regresarán Angélica Lozano y Ángela María Robledo?

​

Es una pregunta que hay que hacérsela a ellas. Las estamos esperando, son muy bienvenidas, ellas lo saben y esperamos que el partido Verde, sin interferencia nuestra, pueda resolver las diferencias internas que tienen. Reconocemos que nos faltan mujeres en la Coalición que sean candidatos a la presidencia.



(Además: La respuesta de los jesuitas a Cabal, quien los llamó ‘comunistas’)



¿Están abiertos a hacer una alianza con Petro?

​

Nosotros no le hemos cerrado la puerta a nadie. Ahí están las propuestas programáticas y los principios éticos. Está la idea de un liderazgo colectivo y no caudillista. Aquí no se trata de abrir o cerrar puertas, sino de que hay distintos proyectos políticos y opciones para el país, y eso es totalmente válido o legítimo.



¿Para cerrarle paso al uribismo?

​

No podemos pensar en que todos los que estamos en la oposición al gobierno de Duque, así tengamos diferencias en proyectos políticos, nos tenemos que juntar sobre la base de un solo propósito: de que hay que derrotar a Uribe o al gobierno Duque. Nosotros creemos que hay que reconciliar al país, cicatrizar heridas y unir a los colombianos.

Creemos que hay que reconciliar al país, cicatrizar heridas y unir a los colombianos FACEBOOK

TWITTER

¿Entonces competirán con el candidato de la coalición de los exalcaldes y exgoberanadores –Enrique Peñalosa, Alejandro Char y Federico Gutiérrez–?

​

Todavía falta mucho tiempo. Aquellos que aseguran que están en segunda vuelta, o descalifican cualquier aspiración, se equivocan. A nosotros no nos preocupan tanto los competidores ni cómo se muevan. Es muy importante que el partido Verde nuevamente se sume, y otros sectores liberales e independientes que no quieren estar con el Gobierno ni en proyectos que signifiquen radicalización de la sociedad.



¿Cómo manejarían las relaciones con Venezuela?

​

A nosotros nos interesa que Venezuela supere la profunda crisis política económica y social. Que retorne a la democracia.



(Le sugerimos: Duque anuncia que Ingreso Solidario se extiende hasta agosto)



Pero ¿cómo?

​

Se debe excluir la posibilidad de la utilización de la fuerza por parte de países terceros que intervengan en Venezuela. Vamos a ser muy firmes contra la dictadura y en la necesidad de un cambio en la situación, pero entendiendo que eso se tiene que dar por la vía del diálogo, en el que tienen que participar Estados Unidos, Rusia y China.



Se espera de ustedes que la implementación de la paz sea una prioridad...

​

Este gobierno redujo el acuerdo de paz a un problema de reincorporación de integrantes de las Farc a la vida civil y una pequeña inversión muy tímida y lenta en los Pdet, y no entendió que el acuerdo de paz va mucho más allá de los 13.000 excombatientes de las Farc. Que había que avanzar en el punto de desarrollo rural, participación política y sustitución de cultivos ilícitos.



¿Se ha vuelto a reunir con el expresidente Santos y excombatientes de las Farc?



No, últimamente no, esperamos hacerlo pronto o cuando sea necesario para trabajar y darle un impulso al acuerdo de paz.



¿Él qué dice de la Coalición?

​

Él está totalmente alejado de la política electoral, opina de la coyuntura nacional y ofreció la colaboración, rechazada por el gobierno Duque, en esta crisis.



(No se quede sin leer: Congreso aprueba proyecto que permite cambiar orden de los apellidos)



LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA

Instagram: @luisamercado1

Twitter: @LuisaMercadoD