El exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Juan Daniel Oviedo, es uno de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá. El economista busca los votos de opinión y para lograr eso argumenta que no representa la política tradicional. Sin embargo, su estrategia de irse a vivir por un tiempo a una casa en la localidad de Bosa generó polémica.



En una entrevista que concedió a la revista Semana, Oviedo explicó cuál era el objetivo de trasladarse por unos días en esa localidad del sur de la capital del país, hecho que no cayó bien entre algunos de sus pobladores, quienes realizaron un plantón en frente de la casa donde él se estaba quedando.

"Tengo que confesar que me parece supremamente triste que sucedan ese tipo de expresiones políticas, porque no creo que sean expresiones ciudadanas a la hora de descalificar un trabajo honesto de conocer mejor la ciudad", afirmó Oviedo, quien se inscribió por firmas y su movimiento Con toda por Bogotá.

Cabe recordar que líderes del barrio, tales como Elkin Alfonso Calvo Múnera, contratista del Sena, organizaron el plantón 'Acompáñanos a decirle a Oviedo: ‘Mi barrio no es un safari’. Según Calvo, "Oviedo se está burlando de los procesos barriales, de las problemáticas de localidad, de la gente pobre que vive en este sector”.



Tras señalar que esa movilización "no fue una verdadera expresión ciudadana", Oviedo manifestó que "los vecinos, que estaban bastante molestos e incómodos, me comentaron que al lugar llegaron cinco personas, aproximadamente, disfrazadas de animales salvajes, haciendo alusión a un safari. La verdad que es algo muy triste”.

Juan Daniel Oviedo lanzó su campaña en el parque Nacional de Bogotá Foto: Carlos Ortega - EFE

Para el candidato a la alcaldía de la capital del país, algunas personas están buscando descalificar el trabajo que ha hecho por conocer mejor la ciudad.



“Nosotros estamos en esta campaña mostrando que Bogotá tiene que liberarse de una cantidad de estereotipos, no podemos seguir pensando que en Bosa solo hay pobreza e inseguridad. En Bosa hay emprendimientos y hay un montón de gente que quiere salir adelante”, señaló Oviedo en el diálogo con el medio ya referido.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS