'Veo a un Presidente que no quiere escuchar': Juan Daniel Oviedo sobre Gustavo Petro

El concejal de Bogotá y exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo analizó al gobierno del presidente Gustavo Petro y aseguró que ve a un mandatario que no quiere escuchar.



"Yo veo a un presidente que no quiere escuchar, y sobre todo que no quiere encontrar en la evidencia una oportunidad de corregir. Porque todos estamos de acuerdo en Colombia que los cambios son necesarios; que los ajustes a la política social son importantes", afirmó en entrevista con Noticias RCN.



Según Oviedo, es necesario repensar algunos modelos de producción, lo cual es importante para lograr la equidad al país, "pero no se puede dejar de escuchar lo que dicen las cifras. Yo quisiera que él me escuchara más".



El exfuncionario del gobierno de Iván Duque, a quien el presidente Petro le ofreció en su momento hacer parte de su gobierno, señaló también que el resultado del crecimiento de la economía en 2023, el cual fue del 0,6 por ciento.

Juan Daniel Oviedo, excandidato a la Alcaldía de Bogotá y concejal

"Esto quiere decir, cuando vemos el detalle de esa cifra, que el gobierno está desconociendo la técnica de las cifras de cuentas nacionales, pues estas dicen que los sectores claves e impulsores para generar riquezas en la economía del país son: la construcción, los servicios asociados, las obras civiles y la extracción de hidrocarburos. Todos estos sectores, totalmente estigmatizados por el gobierno", le dijo el concejal al noticiero.



Además, el concejal habló sobre varios de lo funcionarios del Gobierno Nacional. Por ejemplo, señaló que lo que ha sucedido con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, es "supremamente irresponsable".

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda.

"Creo que aducir que el 0.6 por ciento del crecimiento se debe al contrabando de textiles. Decir, desde el helicóptero, que las primeras obras del metro no se ven, es irresponsable", comentó.



