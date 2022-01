Sin cerrarle la puerta definitivamente, Juan Carlos Echeverry, aspirante por firmas a la presidencia y miembro de Equipo por Colombia, se mostró “reticente” al ingreso de Óscar Iván Zuluaga a esta coalición que buscará en las consultas populares del 13 de marzo un candidato de la centro derecha.



A la pregunta de EL TIEMPO de su opinión sobre las afirmaciones de Alex Char, exalcalde de Barranquilla; y Dilian Francisca Toro, exgobernadora del Valle, en el sentido de decirle “no” al ingreso de Zuluaga a Equipo por Colombia, Echeverry respondió:



“Yo prefiero que este tipo de debates se den al interior de la coalición en lugar de hacerlo en los medios de comunicación. Sin embargo, creo que nosotros estamos ya en nuestro propio proceso de buscar nuestro candidato mientras que ellos, en el Centro Democrático, ya tienen el suyo. Por lo tanto, aunque le tengo aprecio y respeto, no creo que esté sea el momento de hacerle la campaña al candidato de esta colectividad. Lo que tenemos que hacer es seguir fortaleciendo las cosas para buscar nuestro candidato entre quienes integramos la coalición”.



La coalición Equipo por Colombia está conformada por cinco personas. Además de Echeverry, exministro y expresidente de Ecopetrol, forman parte la exgobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, el senador David Barguil, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char.



En la mañana de este martes, el mundo político se sacudió con las declaraciones de Char y Dilian Francisca a EL TIEMPO en la que le dan un portazo al posible ingreso de Zuluaga a la coalición.



“Esa ha sido mi posición desde un inicio”, le dijo a EL TIEMPO la exgobernadora del Valle al preguntar su opinión sobre el portazo que le dio Alex Char a Zuluaga en una entrevista a María Isabel Rueda publicada hoy también en este diario.



“Pero cómo dijo Alex respeto la decisión de la mayoría”, argumentó Toro, quien también es integrante de la coalición.



“Siempre hemos dicho que quienes estamos en el grupo pensamos más que en cualquier cosa en la gente que debemos dedicarnos a escuchar y a solucionar los problemas de la gente más que en ideologías y en polarización y extremos”, dijo la exgobernadora.



En la charla con este diario, el exalcalde de Barranquilla dijo: "Soy respetuoso de la decisión del grupo. Pero no estoy de acuerdo con la llegada del candidato del Centro Democrático a esta coalición. Nacimos como un grupo unido alrededor de un tema de gestión, de gobernanza, que solo quiere tener gente que haga cosas, pero que no polarice más".



Según fuentes cercanas a la campaña de Zuluaga, este pensaba anunciar a finales de esta semana su ingreso a la coalición. Lo que no contaba era con el rechazo de varios de sus integrantes.



En diciembre, el director del Partido Conservador, Omar Yepes, hizo público el gesto de abrirle la puerta a Zuluaga al afirmar que el Centro Democrático defiende las mismas banderas y tesis de esa convergencia.



En consecuencia, pidió que Zuluaga esté en el tarjetón de la consulta de la centro derecha que se realizará en marzo.



La petición de Yepes no era aislada hasta ese momento. El candidato oficial de su partido, David Barguil, y el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez se habían manifestado en la misma línea.



Sin embargo, con las declaraciones de Char y Dilian Francisca y la “reticencia” de Echeverry este ingreso podría frustrarse.

