Juan Carlos Echeverry inaugura su sede de campaña 2022 en Bogotá

El aspirante presidencial Juan Carlos Echeverry inauguró este miércoles su sede de campaña en Bogotá, con la que espera darle un impulso a su correría de cara a las elecciones del próximo año.

La sede de Bogotá 'Vamos pa' lante con Echeverry' es la primera que instala, pero el exministro de Hacienda espera que puedan instalar otras en diferentes ciudades del país.



Echeverry habló en esas instancias sobre sus propuestas. En cuanto a la educación dijo que se sentará con Fecde "para que trabajemos en devolverle la pedagogía al país. Si no ponemos el futuro en la cabeza y en el corazón de los niños, ellos no van a crear el futuro que requiere Colombia".



Respecto a la economía, sentenció que "crecer es bueno pero no alcanza. Hay que crear economía y lo logramos explotando las áreas que hoy no están produciendo. Mantener lo que tenemos sí, pero el apoyo y los negocios nuevos deben estar en las áreas descentralizadas".



Y, en otro asunto, habló sobre la inseguridad y señaló que la ha vivido él y su familia. "Pese a que el estado pone los recursos, los resultados no se ven y la delincuencia está generalizada. Más que integridad, necesitamos gerencia; cambiar a un estado de resultados", trinó.



El precandidato presidencial @JCecheverryCol instaló su sede de campaña en Bogotá ⬇️ pic.twitter.com/X3f2o7gDdo — Política EL TIEMPO (@PoliticaET) September 2, 2021

