Este miércoles a las 8 pm, en el debate organizado por Casa Editorial EL TIEMPO en alianza con W Radio, los integrantes de la coalición Equipo por Colombia explicarán sus propuestas políticas con las que aspiran a ganar las elecciones presidenciales en 2022.



La coalición Equipo por Colombia está conformada por los exalcaldes Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa y Alejandro Char; el exministro Juan Carlos Echeverry; el aspirante del Partido Conservador David Barguil; y la jefa del Partido de la U, Dilian Francisca Toro.



Siga en este artículo las respuestas del precandidato Juan Carlos Echeverry, quien fue ministro de Hacienda entre agosto de 2010 y septiembre de 2012.

Manejo de relaciones con Venezuela y Estados Unidos

"Yo tengo tremendas diferencias con ese señor Maduro, y más aún con Chávez, su predecesor", declara Echeverry. Pero enfatiza en que se comparten más de dos mil kilómetros de frontera con Venezuela. Para él, la forma de proceder es restableciendo relaciones con el país vecino.



El exministro afirma que el Gobierno del presidente Duque se ha equivocado en su manejo de las relaciones tanto con Estados Unidos como con Venezuela. Y agrega la relación de Colombia con EE.UU es importante, ya que el país colombiano tiene un papel fundamental en la geopolítica. Finalmente, destaca el trabajo del embajador Juan Carlos Pinzón en Estados Unidos.

Si fuera escogido como candidato, ¿con qué partido se aliaría y con cuál no?

"La política se hace sumando", dice luego de destacar la representación regional de Equipo por Colombia. Considera que una vez se escojan a las dos personas que representarán a la coalición es necesario sumar más personas.



Al preguntarle puntualmente con quiénes no haría alianza, descarta al exalcalde Rodolfo Hernández y a Gustavo Petro.

Garantizar participación política de las mujeres

El precandidato afirma que hay cinco millones de mujeres que querrían estar trabajando, pero por labores de cuidado -ya sea de hijos, hermanos, personas mayores o con alguna discapacidad- no pueden hacerlo. Por ello, propone la creación de una economía del cuidado, que, en sus palabras, "libere literalmente a millones de mujeres". Considera que ese sería un sector con una inmensa creación de empleo.



Agrega que "el tema de la mujer es supremamente profundo y desatendido". Se refiere a los diversos tipos de violencia que un hombre pueda ejercer sobre la mujer y, también, sobre el embarazo adolescente y el aborto.

Qué cambiaría y qué mantendría de los acuerdos de paz

Sobre la implementación de los acuerdos de paz que adelanta el Gobierno, el precandidato afirma que cambiaría la capacidad de ejecutarlos y la eficacia del Estado. Agrega que aunque puedan existir objeciones sobre el acuerdo de paz, este debe cumplirse.



Para Echeverry, el Estado ha sido ineficaz tanto en el Gobierno pasado como en el actual. Y cree que una de las principales falencias del actual Gobierno tiene que ver con ese asunto: "se puso fue a cambiar la JEP en el Congreso, y en eso se gastó su primer año y su credibilidad, en lugar de cumplirle a estas personas", afirma refiriéndose a los firmantes del acuerdo.

Desempleo: ¿cómo solucionarlo?

Echeverry empieza hablando sobre las personas que se dedican a la informalidad, que no contribuyen en pensiones, salud y no paga impuestos. Afirma que esos sistemas tienen unos 'escalones altísimos' de contribución, lo que les incrementa los costos.



Propone que estas personas empiecen a pagar entre 2 % y 6 % en impuestos mientras que van subiendo 'suavamente' en su escala de ingresos. A medida que aumenta sus ingresos, paga más impuestos. "En el primer mes de mi gobierno vamos a formalizar a todo el mundo. Vamos a hacer que la gente contribuya muy poco en sus primeros estadios de su vida laboral", dice. También habla de salud y pensión subsidiadas.

Estrategia en contra de la corrupción

Para responder, ejemplifica con una estrategia adoptada en Ecopetrol, empresa que presidió, llamada 'kit de integridad'. Menciona que las personas que manejaban recursos [económicos] debían contestar un cuestionario de 400 preguntas, visita al hogar para conocer la situación financiera de la persona, análisis de los últimos diez años sobre sus activos y un detector de mentiras.



"La persona que no aprobaba ese kit no es que saliera de Ecopetrol, pero no manejaba recursos del Estado", afirma. Según cuenta, también se implementó un software ya existente en la empresa sobre conflictos de intereses.



Al respecto de las sanciones que reciben quienes comenten corrupción, Echeverry dice lo siguiente: "Dejemos de creer que por aumentar las penas se soluciona un problema". Para el precandidato, en Colombia, no hay capacidad de detección, de prueba y de sanción. Propone 'hacer generencia' para identificar y atrapar a las personas corruptas.

¿Impulsaría una reforma a la Policía?

Al respecto, el precandidato cree que el tema debe centrarse en el entrenamiento y formación del Policía respecto a los Derechos Humanos. y afirma que no entiende cómo una reforma constitucional podría cambiar la forma en que un policía actúa en las calles.



"La reforma no es en el Congreso, sino en la mente y en el corazón de los policías", concluye. Ante la pregunta de si desmontaría o no el Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad-, el candidato responde que no.

Cómo impulsar la reactivación económica

"Vamos a hacer una revolución económica", afirma Echeverry. Y agrega que la economía actual es para 10 millones de personas y no para los otros 40 millones. Dice, también, que el valor agregado en términos económicos ocurre en solo 49 municipios del país. Por eso, propone 'descentralizar el país' y empezar a focalizar en las regiones.



En su intervención, también se refiere a una afortunada ‘despetrolización paulatina’, que se podría reemplazar con turismo, agricultura, servicios e industria. "En este momento la tasa de cambio en casi $4.000 por dólar. Eso abre una posibilidad inmensa para rentabilizar muchos negocios".



Y concluye así: "Eso genera una Colombia que va a tener la mejor década de su historia si hacemos las cosas bien, Obviamente si elegimos mal, nos van a estrellar el país o lo van a mandar por un precipicio".

Sobre la seguridad en el país

Para el precandidato Echeverry, hay dos frentes de batalla: el campo y la ciudad.

Además, afirma que es necesario tener estrategias para esas zonas. "Yo siento que el gobierno no tiene una estrategia clara ni para el campo ni para la ciudad", asevera. Y agrega que que las estrategias deben ser distintas para cada ciudad por tener fenómenos distintos de violencia.



Sobre un posible primer acto de gobierno su gobierno sobre la seguridad, el exministro propone "cambiar la cultura de la Policía y conectar a esta institución con las comunidades".