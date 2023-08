En entrevista con EL TIEMPO, a propósito del primer año de Gustavo Petro como presidente de Colombia, el dirigente conservador Juan Camilo Restrepo, quien fue negociador de paz con el Eln, califica este Gobierno como “arrogante”.



“Tienen la buena intención de orientar el país en terrenos de mayor equidad social y mayor justicia social. Creo que eso es importante”, asevera. Y sobre la paz, un tema que conoce bien, indica que “hay que destacar que es un esfuerzo y enfoque nuevo. Tratan de negociar con muchos y eso es algo que no había ocurrido”.



(Además: Los desafíos que enfrenta el presidente Petro tras la confesión de su hijo Nicolás)

¿Cómo ha visto el gobierno Petro en su primer año?



Tienen la buena intención de orientar el país en terrenos de mayor equidad social y mayor justicia social. Creo que eso es importante. Pero, dicho eso, veo un gobierno terriblemente improvisador, tremendamente arrogante y que ha descuidado la buena gestión administrativa.



(Lea también: Pizarro: ‘Proyecto político del Pacto no será sepultado por el caso de Nicolás Petro’)

Facebook Twitter Linkedin

Juan Camilo Restrepo, exnegociador de paz. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

¿Dónde ha faltado esa gestión?



Uno se pone a ver y la gestión es pobre en todo. No solo por los cambios permanentes de ministros y la enorme cantidad de entidades en interinidad. El día a día nos muestra que el Presidente cree que este pesado carromato que es la administración pública se mueve a punta de trinos o de discursos. Eso no es así.

¿Ha cambiado en algo su percepción frente al 7 de agosto del 2022?



Hace un año tenía el discurso de la victoria. Pero es que no ha sucedido nada importante. El país no se ha paralizado y tampoco entró en el abismo que auguraban algunos sectores. Colombia sigue con una inercia, pero los grandes timonazos de cambio no se han dado. Hay un tremendo error en Petro al pensar que tiene unas mayorías. Los grandes cambios requieren una concertación. No se les puede imponer las ideas a Colombia y al Congreso, como él quiere.



(Le puede interesar: 'Es ilegítimo pensar que la crisis se resuelve en la agitación callejera': De la Calle)

El Gobierno ha dicho que el problema es de los partidos, que supuestamente no quieren que cambien las cosas. ¿Cómo ha visto los partidos?



Esa es de la posturas arrogantes de Petro. Solo tiene el 25 por ciento del Congreso y les echa la culpa a los demás. Él no tiene las mayorías y debe negociar, en el buen sentido de la palabra, para formarlas. Pero en las reformas uno ve que el pretende imponer su visión.

Facebook Twitter Linkedin

El mandatario de Colombia recibió la banda presidencial de la senadora María José Pizarro, hija del asesinado Carlos Pizarro. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO.

¿Cuál es su opinión de las tres reformas sociales?



Algo que hay que decir es que muchas veces los textos son esquivos. Las propuestas salen de discursos del Presidente y uno ve que no hay nada de eso en el papel. Por otro lado, veo que no hay una cuantificación de los costos de las reformas. Incluso el Comité de Regla Fiscal ha alertado sobre esto. No hay respaldo presupuestal en muchas propuestas.



(Lea: Day Vásquez: Presidente Petro 'no sabía de dineros entregados por Lopesierra e Hilsaca')

Más allá de los cambios, ¿cómo ha visto el gabinete?



Bueno, es que el que tiene ahora es completamente diferente al que comenzó, e incluso puede cambiar para el momento que salga esta entrevista. Hay gente muy buena. Están haciendo su labor. Pero los veo muy acosados por intentar que los reconozcan como ejecutores y no se dan cuenta de que son políticas imposibles.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro en el consejo de ministros de este martes. Foto: Presidencia

¿La ‘paz total’ va bien?



Tengo cinco observaciones sobre la llamada ‘paz total’. Hay que destacar que es un esfuerzo y enfoque nuevo. Tratan de negociar con muchos y eso es algo que no había ocurrido. Es audaz y ojalá salga bien —aunque no va bien—. En la política de paz también hay una tremenda desorganización e improvisación. Esta es la hora en que no tenemos ley de sometimiento cuando se está dialogando con los grupos armados. Todos los ceses del fuego van mal, ahora hay que ver cómo les va con el del Eln. Con el resto de grupos es un desastre los ceses del fuego. La catarata de gestores de paz le han quitado seriedad a la ‘paz total’. Es el mejor ejemplo de la improvisación de este gobierno. Aunque quiero decir que ojalá salgan bien las cosas.



(En otras noticias: ¿Qué efecto tendrá la confesión de Nicolás Petro en elecciones? Esto dice De la Calle)

Usted participó en el diálogo con el Eln en el gobierno Santos, ¿cómo ve los actuales acercamientos?



Esa guerrilla tuvo un eclipse de cuatro años con Duque. Toca ver qué ocurre ahora. Lo que sí quiero decir es que hay que quitar la idea de que esto será rápido. Miren que los mismos protocolos dicen que la fase de participación es hasta 2025 y solo hasta ese año comenzarán las negociaciones sobre los temas gruesos. Veo voluntad del Eln, pero con sus plazos, tiempos y modos. Ellos son una guerrillera caprichosa y parsimoniosa. La agenda con ellos es sumamente complicada. Hay que decirle a la gente que la paz con Eln se demora. Apenas está comenzando.

¿Qué impacto tendrá el caso de Nicolás Petro?



Se abre un terreno muy pedregoso para el Gobierno. Si es cierto lo que reveló Nicolás Petro, es algo muy complicado. Le agregará inestabilidad al Ejecutivo. Es un pésimo titular para el Gobierno a nivel nacional e internacional. Es un pequeño proceso 8.000.

De 1 a 10, ¿cómo califica al Gobierno en su primer año?



No pasa el año. Menos de cinco.



JUAN SEBASTIÁN LOMBO

REDACCIÓN POLÍTICA