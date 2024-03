Juan C. Restrepo al presidente Petro: 'Hablar de 'deudas escondidas' es algo muy grave'

"Recibimos un país con una realidad presupuestal manejada a las patadas con cerca de cien billones de deudas escondidas, empeñado, y el con uso del erario dedicado exclusivamente a los grandes negocios del cartel nacional de la contratación en carreteras, salud energía eléctrica", aseveró el jefe de Estado este viernes 29 de marzo en su cuenta de la red social X, a propósito de un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual señala que "el marco de política macroeconómica del país continúa siendo muy sólido y orientado a corregir los desequilibrios internos y externos acumulados durante 2021 y 2022".

Según Restrepo, él se encuentre entre "los escasos lectores" de los trinos del presidente Petro que tratan de entender el sentido y propósito de lo que en ellos se afirma.

"Gran parte de sus seguidores son fanáticos energúmenos a los que poco les importa el contenido de sus trinos pues solo buscan aplaudir. Otros los rechazan de entrada con disgusto y presunción de mendacidad. Yo trato de entenderlos y verificar la veracidad de sus contenidos", afirmó en la misma red social.

Restrepo se preguntó de dónde sale esa cifra de cien billones de la que habla el jefe de Estado.

"¿La deuda pública de la Nación no está acaso registrada en los libros de la contabilidad oficial que lleva el ministerio de hacienda y que audita la contraloría? Hablar de "deudas escondidas" es algo muy grave que no puede lanzar impunemente el presidente de la república de Colombia así no más", dijo.

Además, se preguntó sobre lo que opinarán los acreedores del Estado sobre esas afirmaciones que hace el mandatario.

"Un presidente de la República no puede hablar ni trinar con semejante ligereza".

Restrepo, también, habló de la afirmación de que esa deuda es el fruto de carteles de la energía, de la salud y de las carreteras, afirmación que calificó como una "perla".

"¿Cómo así que esa deuda la generaron unos carteles (a los que no se identifica sino a los que se les pone cómodamente el calificativo de carteles ,sugiriendo que se trata de organizaciones ilegales). Estos carteles habrían generado- y el Estado colombiano aceptó -una deuda a favor de los primeros y a cargo del segundo por 100 billones de pesos en un inconfesable negocio jurídico con causa ilícita. Es la conclusión de este trino calenturiento del jefe de Estado", comentó.

Por último, el exministro señaló que la presidencia de Colombia habría tenido que poner las denuncias penales que ameritarían estas afirmaciones presidenciales en caso de ser ciertas.

"Pero no lo son. Es el resultado de un lenguaje mendaz e irresponsable que está tratando de aclimatar un presidente desesperado con su baja popularidad. Pero cuya irresponsabilidad y falta de rigor en todo lo que dice le está causando un mal enorme a la imagen de Colombia", remató Restrepo.

