Tres jóvenes de Salvación Nacional, el partido del excandidato presidencial Enrique Gómez, hicieron un video para criticar que el Gobierno colombiano no tuviese una postura crítica frente a la violación de derechos humanos a ciudadanos en Nicaragua. La publicación generó comentarios que afectaron la salud mental de los estudiantes, según afirmaron.



Nicolás Rodríguez, Santiago García y Óscar Moreno son los tres jóvenes a quienes no solo les criticaron sus posturas políticas y el partido al que pertenecen, sino sus aspectos físicos.



Recientemente hablaron Nicolás Rodríguez y Santiago García en el programa de televisión 'Séptimo Día' y en este hicieron referencia a los efectos de la persecución política que se vive en redes sociales.



"Quería esconderme de todo”, afirmó García. Contó que lo comparaban con ser hijo de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. También dijo que se burlaron de la ropa que utilizó en el video. Por su parte, Rodríguez aseguró que están "realmente preocupados" por las afectaciones en su salud que tuvieron luego de las críticas.



Óscar Moreno no habló en el programa, pero según lo que contó Rodríguez, fue el más afectado de los tres. Se burlaron de su aspecto físico y eso lo llevó a ausentarse de la universidad. "Estuvo tan afectado que, incluso, unos días no pudo asistir a la universidad", agregó.



