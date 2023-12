'No es el mejor comportamiento de A. Latina': José Manuel Restrepo al presidente Petro

El presidente Gustavo Petro, en la noche de este 23 de diciembre, publicó en su cuenta de X, antes Twitter, que Colombia fue el tercer país de la región que tuvo el mejor crecimiento económico este año con México y Chile.



"Tres gobiernos progresistas superando el estancamiento económico mundial", indicó el primer mandatario.



En la lista que publicó el primer mandatario cita como fuente un cuadro de The Economist. Sin embargo, algunos sectores indicaron que dicho estudio solo tuvo en cuenta a los países de la OCDE. Así lo indicó el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo.



"No es ese el mejor comportamiento económico de toda América Latina. Otros países pudieron tener mejor comportamiento, pero al no ser miembros de OCDE, no entran en este estudio", indicó.

Restrepo, por otro lado, señaló que solo hay tres países de América Latina, que son miembros y "somos en este estudio de 2023 el tercero de tres posibles. Ningún otro país de América Latina podría estar en la tabla así tenga mejor comportamiento en dichas variables".



Según el exfuncionario, Colombia perdió siete posiciones respecto del mismo estudio realizado entre 2021-2022). "Y de paso perdimos el segundo lugar entre tres países latinoamericanos miembros de OECD en este estudio", agregó.

El ministro Restrepo hace un balance del panorama económico.

Restrepo, por último, dijo que "según proyecciones de FMI Y CEPAL, como se ve en el mapa, les irá mejor a países que claramente no son “progresistas” como Salvador, Perú, Uruguay, Paraguay, entre otros . Por lo tanto no se puede concluir nada sobre el impacto económico superior de dicha tendencia política".



El expresidente Iván Duque compartió lo dicho por su exministro y sostuvo: "La contundencia de un experto frente a la desinformación".



