Jose Felix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) y esposo de María Fernanda Cabal, candidata del Centro Democrático al Senado, salió a responder las denuncias sobre presuntas presiones que estaría ejerciendo su agremiación de cara a las elecciones del Congreso.



Una carta firmada por la organización ganadera Dignidad Agropecuaria señala que Fedegan estaría condicionando la entrega de vacunas a los campesinos ganaderos a cambio de votos a la campaña de Cabal.



“Desde hace más de 20 días, en varias sedes de organizaciones de ganaderos, se hicieron llamados por parte de funcionarios de Fedegan a que debían respaldar a María Fernanda Cabal”, señala la carta firmada por Oscar Gutiérrez Reyes, presidente ejecutivo de Dignidad Agropecuaria Colombiana.



En concreto, la denuncia indica que a los funcionarios se les están pidiendo unas cuotas de números de votos que deberían conseguir a favor de la congresista uribista y, en caso de no alcanzarlas, no les entregarían los medicamentos necesarios para el ganado.



“Los están chantajeando con que, si no lo hacen nos les darán o renovarán el manejo del ciclo de vacunación de fiebre aftosa (...) Esta presión sobre los ganaderos y sus organizaciones sucede en varios sitios del país. Parece que responde a una orden nacional dada a los funcionarios de Fedegan, para que presionen la votación a favor de la señora María Fernanda Cabal”, se lee en el documento.



Para Dignidad Agropecuaria, la supervivencia de las organizaciones ganaderas depende en gran parte del apoyo de Fedegan y una restricción en las vacunas afectaría sus finanzas, pues hay fuertes restricciones para el ganado no vacunado.



De tal manera, han lanzado una alerta de supuesta compra de votos y han solicitado al ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Enrique Zea y al contralor general, Felipe Córdoba, adelantar una investigación de control administrativo contra Fedegan.



Solicitamos desde @Dignidad_Agro y por medio de nuestro representante legal se adelante investigación de control administrativo hacia FEDEGAN. pic.twitter.com/kSFmOGrq9V — Dignidad Ganadera (@Dig_Ganadera) February 3, 2022

La organización - que según su página web nació con el objeto de defender y fomentar el desarrollo del sector agropecuario del país para alcanzar la soberanía alimentaria - indica también que a los centros de las organizaciones ganaderas “están llegando con propaganda de la candidata a exigir que se pegue en la sedes de las organizaciones”.



Finalmente, dicen que esta campaña, que "está acompañada de indebidas presiones a los Organizaciones Ejecutoras Ganaderas, (Oegas)”, se está realizando en varias regiones del país. “Con bases de datos les permiten tener el control sobre los sitios donde votan los vacunadores y personal de las organizaciones de ganaderos”, dice el documento.

La respuesta de Lafaurie

En entrevista exclusiva con EL TIEMPO, Lafaurie negó tajantemente estas acusaciones. Para el presidente de Fedegan, la denuncia responde a una campaña política a favor del candidato Jorge Enrique Robledo. "Óscar Gutiérrez crea a Dignidad Agropecuaria para respaldar, desde hace muchísimos años, al Polo Democrático y, por supuesto a Robledo. Hay es una campaña a favor de él", indica.



También asegura que aquella carta está llena de "infamias y falsedades", pues "las organizaciones que realizan la campaña de vacunación no las escoge Fedegan, sino que las definen, a través de un proceso reglado, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), por eso, si un gremio quiere o no apoyar a María Fernanda (Cabal) está en todo su derecho".



Lafaurie indica que, si la congresista cuenta con "apoyo" y "aprecio" del gremio ganadero no es por presiones sino porque ella misma ha ayudado a las organización ganaderas del país, "a través de la Fundación Colombia Ganadera, que ella fundó en el año 2006, para visibilizar las víctimas ganaderas". También dice que Cabal "ha venido haciendo un trabajo de responsabilidad social" con este gremio.



A pesar de esto, resalta que "los ganaderos y las entidades gremiales son sujetos que actúan en el marco del derecho privado, es decir, tienen su derecho de apoyarla (a Cabal) o no".



Aunque el presidente de Fedegan acepta que ha invitado a votar por la congresista uribista, es enfático al asegurar que ni él ni su agremiación han hecho solicitudes directas y, mucho menos, impuesto restricciones. "¿Puedo yo decirle a un ganadero, 'usted tiene que votar por María Fernando Cabal?'. No puedo. Pero yo sí le puedo decir: ¿le gustaría votar por María Fernanda Cabal? ¿Por qué no lo puedo decir?".



También dice que, de ser cierta la denuncia de Dignidad Agropecuaria Colombiana, Cabal obtendría entre 1 y 2 millones de votos, teniendo en cuenta que en Colombia, según indica Lafaurie, hay 700 mil ganaderos.



Finalmente, asegura que los recursos que, por contrato con la nación, maneja Fedegan a través del Fondo Nacional de Ganado, "son permanentemente vigilados, tanto por el ministerio (de Agricultura) como por la Contraloría".



Desde Fedegan resaltan además que el segundo ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa del año 2021 - llevado a cabo entre el 2 de noviembre y el 16 de diciembre - logró una cobertura del 98,7 % del hato bovino y bufalino del país, según el informe final de la citada jornada de inmunización dado a conocer por el ICA y el Fondo Nacional del Ganado (FNG).



No es un dramatizado. ¡Son hechos reales y demostrables! En @Fedegan llegamos a trabajar, en 1 ciclo de 2019 obtuvimos 95,6% de cobertura, hoy presentamos el 98,7% y vacunando 29.140.000 animales, gracias al liderazgo de @jflafaurie ,no hacemos teatro, impulsamos la ganadería pic.twitter.com/P7jIiC9SpL — Jose De Silvestri (@DeSilvestriJG) February 5, 2022

