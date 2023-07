José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, hace parte del equipo negociador del Gobierno en la mesa de diálogos de paz con el Eln tras aceptar una invitación pública del presidente Gustavo Petro. Se ha mantenido en el proceso con el grupo al margen de la ley, pese a las críticas de algunos sectores políticos y de María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático y su esposa.

Eso sí, el líder gremial no tiene entre sus planes abandonar la mesa. "Soy una persona que medita mucho las cosas antes de dar el paso. El Gobierno me invitó y yo por supuesto que me voy a quedar hasta el último momento", anunció en una entrevista con Noticias RCN.

Además, reveló que con el presidente Gustavo Petro "se ha visto poco", pero les ha ido "bastante bien". Incluso, afirmó que comparten varios puntos sobre la dinámica del proceso con el Eln.

"Hay momentos en que como miembro de la delegación digo cosas que están más en sintonía con lo que ha dicho el presidente, que con lo que las propias conversaciones han venido desarrollando", señaló.

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan y negociador del Gobierno. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

En ese instante, José Manuel Acevedo, director del noticiero citado, cuestionó que haya compaginado con el mandatario: "Los de derecha que nos están viendo van a decir 'se nos volvió mamerto José Félix'".

Al respecto, el presidente de Fedegan destacó los planteamientos del presidente Petro: "Ha dicho un par de cosas que me parece que la gente tiene que rescatar. Primero, un día que generó una crisis, le dijo a la fuerza pública: ‘Ustedes tienen que cumplir el mandato de la Constitución'. Y le mandó un mensaje muy duro al Eln, diciéndole ‘ustedes tienen dos caminos, el de Camilo Torres o el de Pablo Escobar'".

También resaltó la disposición del Gobierno Petro de comprar tierras a Fedegan para impulsar la reforma agraria, pactada en el proceso de paz con las Farc.

El presidente Petro y José Félix Lafaurie. Foto: Presidencia

"Yo creo que ya hoy el Gobierno ha comprado más tierras, en tres meses, que toda la tierra que compró Duque y Santos sumadas para poder cumplirle al acuerdo con las Farc", dijo.

Lafaurie enfatizó en que seguirá en la mesa con el Eln y solo pensaría en retirarse si el Gobierno le pide "censura" en su opinión.

En el marco de las negociaciones con la guerrilla, las partes firmaron un acuerdo de cese al fuego que comenzará oficialmente el 3 de agosto de 2023.

