En entrevista con EL TIEMPO, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie habló sobre el acuerdo de tierras logrado con el Gobierno nacional y de la mesa negociación que se lleva a cabo en este momento con el Eln en La Habana, Cuba.



(Además: La historia del predio comprado por la ANT que será entregado a campesinos de Sucre).

¿Cuál es la historia detrás del predio de 118 hectáreas comprado por el Gobierno?



Lo primero, no son 118 hectáreas, es mucho más. Lo que pasa es que es una empresa que está en plena producción, una empresa que desarrolla su actividad en 17 predios, con riego y con una altísima productividad, en consecuencia en estos tres meses les entregarán creo que son casi 800 hectáreas, donde hoy laboran 142 familias. Esta tierra está ubicada en las goteras de San Marcos, es decir, la finca colinda con San Marcos, por consiguiente es tierra prácticamente urbana y con un proyecto productivo que tiene para mí dos elementos que me parece que hay que destacar. Primero, la alta productividad. Cuando uno compara esa finca o esa empresa con lo que es la respuesta de fincas en la zona, uno tiene que llegar a dos conclusiones elementales: que toda tierra es productiva y que lo importante es el modelo productivo y la infraestructura productiva que se exponga al servicio del modelo. Por ejemplo, usted ve que son tierras que pueden ser marginales, pero con un sistema de riego a través de un pivote y con pozos profundos terminaron teniendo unos niveles de productividad de más de 45 toneladas de maíz por hectárea para atender los requerimientos nutricionales del ganado y en esa tierra alcanzan a tener 6.000 cabezas de ganado. Por consiguiente el mensaje que se está dando allí es que toda tierra es productiva. Lo importante es el modelo y la infraestructura que se ponga al servicio de la productiva. Ahí está la prueba, imposible tener mayor productividad que la que tiene Agrolonjas.



(Lea también: Gobierno adquirió más de 3.200 hectáreas para la reforma agraria).

Lo importante es el modelo y la infraestructura que se ponga al servicio del productiva. Ahí está la prueba, imposible tener mayor productividad que la que tiene Agrolonjas. FACEBOOK

TWITTER

Y el segundo mensaje es que si lo que pretende el país es tener un modelo del agronegocio orientado a la producción de bienes agroalimentarios, para que Colombia sea una potencia en la producción de alimentos, que es lo que el Gobierno quiere, y se les está entregando a unos campesinos o unas asociaciones de campesinos tierra para que puedan desarrollarla, lo mínimo es mantenerla en los términos en los que está. Cualquier cosa que haga que no tenga avance es un retroceso para que Colombia pueda continuar un proceso de mejoramiento progresivo en la capacidad de producción de bienes agroalimentarios. En consecuencia este modelo tiene que ser un modelo prácticamente piloto de lo que haga el Gobierno y de la relación que tiene que existir entre la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural, cuya relación es prácticamente simbiótica. Por supuesto teniendo en cuenta obviamente al Banco Agrario y otras entidades que tutela el Ministerio de Agricultura al frente del programa que, entendemos, es el más importante que tiene el Gobierno, que consiste en cómo entregar tres millones de hectáreas a los campesinos sin tierra. Pero eso tiene que ser con proyecto productivo tal y confirmamos el acuerdo con Fedegán.

¿Cuál es la relevancia de este acuerdo entre el Gobierno y Fedegán?



Lo del jueves es la mejor puesta en escena que se pudo haber tenido para mandar un mensaje en dos direcciones. Primero, para decirles a los ganaderos aquí hay un acuerdo, que hay que cumplirlo. Si lo cumplimos el Gobierno puede atender lo que es una promesa de campaña y hoy una promesa de Gobierno y no habrá necesidad de recurrir a unas herramientas que el Gobierno o que el Plan Nacional de Desarrollo tiene, que en vez de avanzar con confianza en la producción de alimentos, puede terminar siendo un elemento que estimule el desinterés para que la gente pueda producir en el campo, por el temor a perder la propiedad privada. Entonces, el mensaje es que los que no quieran hacer cosas de esta naturaleza en el sector ganadero, en el sector productivo, véndansela al Gobierno para que monte proyecto de esta naturaleza.



(Le puede interesar: 'Él no quiere soltar el poder': abogado que demandó curul de Roy).

Facebook Twitter Linkedin

Evento de la adquisición de predios por parte de la Agencia Nacional de Tierras, en Sucre. Foto: Presidencia

¿Le preocupa el artículo 61 del PND?



Si hay un acuerdo compramos. Fedegán está en la disposición de cumplir (...). FACEBOOK

TWITTER

Yo tengo una tesis elemental. Los acuerdos son para cumplirlos, por eso hemos acompañado la Agencia Nacional de Tierras en Puerto Berrío, en Fundación, en Valledupar, en Montería y vamos donde la agencia considere que, dentro de la visión que tiene el Gobierno en materia reforma agraria, haya que ir. Por consiguiente creo que era innecesario haberle introducido al Plan Nacional de Desarrollo estos elementos que trajo el artículo 61, que venían del artículo 55, porque tal y como entró la ponencia del plan, no tenía problemas. Entonces yo espero que esto no desestimule ni el ofrecimiento de tierras, ni tampoco la capacidad de respuesta del sector productivo para seguir produciendo, en el caso nuestro más carne y más leche. Si hay un acuerdo compramos. Fedegán está en la disposición de cumplir y el presidente el jueves tuvo frases, digámoslo, agradecidas o elogiosas para el trabajo que venimos haciendo desde Fedegán y lo vamos a seguir haciendo, al margen del artículo y esperemos que el artículo, como lo ha dicho la ministra y como lo han dicho en la Agencia Nacional de Tierra, no sea un instrumento para amenazar al sector. Si es así, magnífico, seguiremos promoviendo la venta de tierra y seguiremos intentando que esto sea un propósito que realmente el Gobierno pueda cumplir para atender las expectativas de muchos pequeños productores, o de los que tienen tierra insuficiente o de los que no la tienen.

¿El PND y el artículo 61 serán un tema central en su charla con la ministra de Agricultura?



Claro que va a ser un tema central, pero un tema central en sentido propositivo. Repito, aquí lo que hay que hacer es cosas como se hizo el jueves. Si la disposición de la ministra (Jhenifer Mojica), que así me lo ha manifestado, es ver cómo avanzamos, lo que tenemos es un campo de trabajo inmenso y en consecuencia este numeral del artículo 61 no tendrá que ser utilizado.

Facebook Twitter Linkedin

La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica y el presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie se reunirán en los próximos días. Foto: Snariv / El Tiempo

¿Cuántas hectáreas más ofertará Fedegán y en dónde? ¿Cómo continuará este proceso?



Con la mayor dinámica. Nosotros hemos ofertado cerca de 500.000 hectáreas de las cuales más de 100.000 es Costa Caribe, hay 70.000 que es Magdalena Medio, pero repito, comprar una metro de tierra es un esfuerzo operativo por parte de la Agencia, por lo pronto tiene ahí suficiente. ¿Quieren más? pues seguimos promoviendo más. Si esto sale bien y la gente se anima, va a ofertarle más. Yo sigo sintiendo que el problema no es tierra, tierra hay suficiente para ofertarle al Gobierno, lo importante es que la compre y luego haga proyectos productivos. Comprar una tierra, por ejemplo, el caso de Agrolonja para no continuar un proyecto productivo tan eficaz como este, sería una pérdida para el país, una pérdida obviamente para el sector agropecuario y para el sector ganadero.



(Siga leyendo: ‘Matar a mansalva es cobardía’: Petro sobre mayor asesinado en El Tarra).

El asesinato del comandante de Policía de El Tarra, que presuntamente habría sido cometido por el Eln, ¿ puede repercutir en la negociación?



Pues mire, creo que fue reivindicado por un comandante que está en la zona de El Tarra. El jefe de la Delegación del Gobierno Otty Patiño va a dar un mensaje en esa dirección, especialmente a la familia de este policía y por supuesto a la institución en términos generales, a través del general Salamanca. Yo creo que es un hecho absolutamente desafortunado. Además que lo reivindiquen como un gran logro de esta columna del Ejército de Liberación Nacional en esa zona.

Facebook Twitter Linkedin

El mayor Édison González Huertas fue asesinado por un francotirador. Foto: Twitter: @DirectorPolicia

¿Cómo avanza esta mesa de diálogo con el Eln? ¿Se ve cercano un cese del fuego?



Nos repartimos en dos grandes misiones, una de cese y otra de participación, que evidentemente tendrán una relación directa y muy estrecha. Usted no puede habilitar un escenario de participación sin que la ciudadanía que concurre no lo haga de manera libre, es decir, donde sus opiniones eventualmente pueda tener alguna consecuencia. De lo contrario, lo que vamos a tener es simplemente una participación instrumentalizada y yo no creo que ni la mesa y mucho menos la Delegación del Gobierno estén en ese propósito. Así que vamos a ver cómo logramos avanzar. Siento que este ciclo va a ser clave para poder definir al menos la forma como se va a desarrollar esa participación con cese de fuego y de hostilidades. Creo que el presidente Petro, sobre el tema en particular, ha dicho cosas muy claras y muy puestas en razón y siento que nosotros como delegado del Gobierno tendremos que observar lo que el Presidente de la República dice en esa materia.

¿Le preocupan las palabras del coronel retirado John Marulanda sobre ‘defenestrar’ al presidente Petro?



Me preocupa mucho y al mismo tiempo lo calificó como desafortunado. Una persona inteligente y con la trayectoria del coronel Marulanda la verdad es que no sé cómo pudo llegar o a ese gazapo o a esa conclusión. Yo aspiro a que el coronel Marulanda, si no lo ha hecho, se retracte, porque quienes creemos en la democracia como sistema político tenemos que ser honestos y leales con el sistema democrático. Fíjense que cuando arrancamos la conversación con el gobierno en el tema de tierras yo dije algo que es elemental: una de las causas de Petro candidato y de Petro presidente es cumplir con el Acuerdo. Fedegan no iba a ser obstáculo para que un candidato elegido democráticamente pueda cumplir su promesa de valor frente a sus electores. Entonces a mí me parece que jugar o simplemente insinuar cualquier cosa que esté por fuera de la dinámica en que tiene que darse la democracia en cualquier país, es absolutamente equivocado y desafortunado. Me parece que esto no contribuye a la construcción de país.

CAMILO A. CASTILLO

@camiloandres894

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias